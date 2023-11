Lepší přehled o spotřebě slibují nová pravidla dálkových odečtů tepla a teplé vody v pronajímaných bytech, která začnou platit začátkem příštího roku. Potíž je v tom, že jen malá část majitelů bytů, na které se povinnosti budou vztahovat, se na to připravuje.

Nová pravidla o dálkových odečtech tepla mají usnadnit přehled o spotřebě. Většina majitelů bytů na to ale není připravená | Foto: Shutterstock

Od začátku ledna budou muset majitelé bytů měsíčně informovat svoje nájemce o spotřebě tepla a teplé vody. K tomu mají sloužit měřáky, které budou schopny spotřebu odečítat na dálku. Tato povinnost se bude vztahovat na ty, kteří si tento typ zařízení do svých bytů už nainstalovali. Pro ostatní pak má platit nejzazší termín 1. ledna 2027.

Viceprezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký ale upozornil, že na nové povinnosti se připravuje jen patnáct procent drobných majitelů investičních bytů. K ruce si vzal průzkum, který asociace provedla mezi malými pronajímateli, společenstvími vlastníků jednotek (SVJ) a velkými institucionálními pronajímateli letos v říjnu.

„Situace není příznivá ani mezi jednotlivými SVJ. Polovina z nich o povinnosti vůbec neví, druhá polovina situaci neřeší, protože neví, jak bude vypadat prováděcí předpis,“ postěžoval si Vysocký.

Na dálkové odečty jsou tak připraveni pouze velcí pronajímatelé. Přesto i ti si stěžují, že nemají dostatek informací. „Nevíme, jaká data, v jakém formátu a kdy budou mít k dispozici. Problematika vůbec není řešena komplexně. Situace je podobná, jako bychom od zítřejšího dne přeměnili dopravní značky, které budou čitelné jen v infračerveném spektru. Část řidičů by to věděla, tak by si pořídila speciální brýle, části řidičů by se to neřeklo a byli by pokutováni za špatnou rychlost,“ přirovnal Vysocký.

Nedostatky v zákoně

V zákoně vidí tři základní nedostatky. „Předpis nedefinuje, kdo je poskytovatel informací a kdo příjemce. Poskytovatelem i příjemcem totiž může být několik článků v řetězci teplárna, SVJ, majitel bytu nebo nájemce. Jediným, kdo by nebyl poskytovatelem informace, by byl podnájemník,“ uvedl.

Podle Vysockého chybí i zákonná lhůta pro poskytnutí údajů o spotřebě pro jednotlivé části řetězce. Zákon také nedefinuje jednotnost datového výstupu.

Ministerstvo pro místní rozvoj ale už vzkázalo, že žádný prováděcí předpis k novým pravidlům nebude „Ministerstvo nicméně připravuje pro jejich vysvětlení metodický pokyn, který zveřejníme v dohledné době na našich webových stránkách,“ uvedla mluvčí úřadu Veronika Hešíková.

Připomněla přitom, že majitelé bytů musí dálkově odečitatelné měřáky ze zákona instalovat už od ledna 2022. Ti, kteří k tomuto datu takové zařízení neměli, ho budou muset vyměnit nejpozději do konce roku 2026. V opačném případě jim hrozí pokuta až dvě stě tisíc korun.

Pokuta za každý den

Data z měřidel bude muset poskytovatel služby uživatelům bytů zpřístupnit aspoň jednou měsíčně. „Stačí elektronicky, například umístěním informace na webové stránky nebo do specializované aplikace nebo zasláním e-mailu. V případě, že někdo bude požadovat zasílání dat v listinné podobě, je povinen hradit poštovné,“ upřesnila Hešíková.

Jestliže poskytovatel tato data nedá, hrozí mu pokuta až padesát korun za každý den z prodlení. „Tuto povinnost zavedl zákon s předstihem v prosinci roku 2022, aby byl čas na přípravu k jejímu plnění,“ doplnila mluvčí.

Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil uvedl, že tímto opatřením budou mít nájemci bytů k dispozici aktuální spotřebu tepla a teplé vodu, ale nebudou znát náklady, i když někteří poskytovatelé by je mohli dopočítávat. „Nájemci tak později budou moci spotřebu porovnávat s předchozími roky. Budou mít informaci, zda se chovají ekonomicky,“ řekl.