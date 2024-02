Vláda počítá s jednáním o výstavbě nových jaderných bloků s ANO, řekl Stanjura

ČTK

Vláda počítá s tím, že bude o výstavbě nových jaderných bloků jednat s opozičním hnutím ANO, do uzavření výběrového řízení je ale vázaná mlčenlivostí. V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize to uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vláda chce po uchazečích o stavbu jaderného bloku v Dukovanech závazné nabídky k vybudování čtyř nových reaktorů v Dukovanech a v Temelíně. Podle Stanjury to ale neznamená, že se budou stavět všechny.

Zbyněk Stanjura | Foto: Deník/Michal Bílek