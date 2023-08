Desítkám tisíc Čechů v září zlevní plyn. E.ON chystá ceny o čtvrtinu pod stropem

ČTK

Energetická společnost E.ON od září zlevní plyn všem svým stávajícím zákazníkům, kteří nemají fixovanou cenu. Týkat by se to mělo přibližně 140 tisíc klientů. Oproti současnosti jim klesnou ceny o 16 procent, vůči vládnímu cenovému stropu pak budou nižší až o čtvrtinu. Firma zároveň do dalších týdnů zvažuje i možné úpravy cen elektřiny. Společnost E.ON o tom informovala ČTK. Ceny energií postupně snižují i ostatní dodavatelé v Česku.

Zemní plyn - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock