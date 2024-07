Žijí na hraně. Poté, co zaplatí nájem a energie, jim už na další život příliš nezbývá. Z posledních dat, která zpracovaly Platforma pro sociální bydlení a Ostravská univerzita, vyplývá, že v Česku žije přes milion lidí v energetické chudobě. V extrémní energetické chudobě pak 440 tisíc.

Jedná se o lidi , kteří nemají peníze na to, aby si mohli dostatečně vytopit byt nebo mají dluhy na energiích. „Tyto indikátory energetické chudoby dopadají ve zvýšené míře především na nízkopříjmové rodiny s dětmi, invalidní důchodce nebo samoživitele a osamělé seniory, mezi kterými jsou nejčastěji ženy,“ popsal autor analýzy Jan Klusáček z Platformy pro sociální bydlení.

Počet lidí v energetické chudobě se za poslední tři roky téměř zdvojnásobil. Zatímco v roce 2020 jí trpělo 770 tisíc lidí, loni už to bylo 1,3 milionu. Na této situaci se podepsala energetická krize, kdy se v minulých letech výrazně zvedaly ceny energií, a také vysoká inflace, která zase snižovala reálné mzdy.

Čísla ukazují, že energetickou chudobou je ohroženo 38 procent samoživitelek a 34 procent seniorek ve věku 65 let a víc. Na hraně se ocitlo i 39 procent rodin s dětmi do osmnácti let.

Jak tento trend zvrátit, zjišťoval projekt ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho zástupci v posledním roce přímo pozorovali energetické chování 70 vybraných rodin, které se v této situaci ocitly.

Následně se terénní pracovníci snažili poradit, jak jednoduchými změnami v běžném chování snížit okamžitě a výrazně spotřebu domácnosti. „Pomáhali také s odečty na elektroměrech, vyřídit dávky mimořádné okamžité pomoci nebo komunikoval s dodavateli energií. Zásadní bylo to, že poradenství probíhalo vždy přímo v domácnosti, nikoli na pobočce úřadu či ve školící místnosti instituce,“ uvedla vedoucí oddělení projektů inovací a sociálního začleňování a zároveň odborná garantka projektu Tatiana Konrádová.

Do projektu se zapojily energetické společnosti ČEZ, PRE a E.ON, které domácnostem poskytly chytré měřiče, díky čemuž lidé mohli sledovat okamžitou spotřebu. Ve spolupráci s Výborem dobré vůle Olgy Havlové pak lidem dodala společnost Beko úsporné spotřebiče.

Ukázalo se, že dokázaly snížit spotřebu energií až pětinásobně. „Do pilotní části projektu jsme vybírali spotřebiče v závislosti na tom, aby v dané domácnosti docházelo k co největší úspoře. Hleděli jsme také na to, jak daná domácnost spotřebiče běžně užívá, popřípadě jak často,“ doplnil Jan Krejčíř ze společnosti.

Společnost Rewater zase poskytla perlátory a výsledek byl až šedesátiprocentní úspora vody. „V domácnostech tak došlo k úspoře až 1400 korun za měsíc, potenciální úspora je až 17 tisíc korun ročně,“ upřesnila Konrádová.

Problémy jen tak neskončí

Na vyšším počtu domácnosti, které se propadly do energetické chudoby se podepsalo zvyšování cen energií. Klusáček ze zmiňované platformy předpokládá, že se současný počet lidí v energetické chudobě v nejbližší době zásadně nesníží. „Pod milion lidí se těžko dostaneme, i kdyby se cena energií snížila třeba i na úroveň před energetickou krizí,“ domnívá se.

Očekává totiž, že energetická chudoba tu bude, dokud bude energeticky náročné bydlení. „Hlavně se to týká starých bytových domů, kde tito lidé bydlí v nájmu a jejich majitelé nemají příliš motivaci k energeticky úsporným opatřením, protože lidé energie stejně zaplatí. Počet lidí v této situaci může snížit příspěvek na bydlení, protože mnoho z nich ho nečerpá,“ doplnil Klusáček.

Naději podle něho skýtá zákon o dostupnosti bydlení, který zřizuje kontaktní místa, jež lidem budou pomáhat v pro ně velmi složitých situacích. „Dopad tohoto zákona bude veliký,“ dodal.