Jen pár dní zbývá do okamžiku, kdy si spotřebitelé výrazně připlatí za energie. Energetický regulační úřad (ERÚ) plánuje od příštího roku zvýšit regulovanou složku ceny. O kolik procent to bude, zveřejní tento čtvrtek. Premiér Petr Fiala (ODS) sice tvrdí, že energie zdraží jen o pár procent, odborníci ale očekávají zdražení velmi výrazné.

Energetický regulační úřad (ERÚ) plánuje od příštího roku zvýšit regulovanou složku ceny | Foto: Shutterstock

Úřad o svém plánu informoval před měsícem, poté k němu mohli lidé posílat své podněty a úředníci by se k nim měli vyjádřit. „Obdrželi jsme připomínky od nízkých desítek subjektů,“ řekl Deníku mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Čeho se týkaly, a jak se s nimi úřad vypořádal, úřad až do posledního listopadového dne tají. „Jsme vázáni povinností mlčenlivosti,“ vysvětlil Kebort.

Cenu energií tvoří dvě složky. První, takzvanou obchodní, určují dodavatelé. Druhou, regulovanou, vytváří stát právě prostřednictvím ERÚ. Tvoří asi 40 procent konečné ceny. Odběratel v ní platí zejména všechny služby spojené s dodáním elektřiny z elektrárny až do zásuvky. U plynu je její podíl nižší, jen asi pětina celkové ceny.

Regulovaná složka elektřiny pro domácnosti vzroste podle návrhu ERÚ oproti letošnímu roku o 71 procent:

Energetický analytik portálu Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák připomněl, že se cena zvýší, protože vláda nechce nadále hradit ztráty v přenosové soustavě ani poplatky za obnovitelné zdroje energie. „Znamená to, že to ERÚ musí promítnout do regulovaných poplatků,“ uvedl.

Úřad původně uvedl, že poplatky vzrostou o 71 procent. Vrňák očekává, že výsledný růst bude činit 68 procent. „ERÚ tak růst regulovaných poplatků zmírní jen symbolicky,“ konstatoval.

Složení ceny elektřiny a plynu neregulovaná část určují ji dodavatelé a jde o tržní cenu odvozenou od ceny komodity na burze regulovaná část určuje ji svým rozhodnutím Energetický regulační úřad

platí se v ní provoz, údržba, posilování či inovace sítí a bezpečný a spolehlivý provoz soustav

u elektřiny se v ní navíc vybírá i příspěvek na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie

DPH ve výši 21 procent

V příštím roce si tak za elektřinu připlatí zejména domácnosti, které ji odebírají od největších distributorů a využívají ji k vytápění. Kupříkladu těm vytápěným tepelným čerpadlem v distribuční sazbě D57d se celkově elektřina prodraží o pětinu až o čtvrtinu podle toho, jaký ceník využívají. Naopak domácnostem vytápěným plynem se jeho cena skutečně zvýší jen o pár procent.

Ještě hůře než domácnosti ale na růstu regulovaných poplatků za energie budou firmy, které se neobejdou bez její vysoké spotřeby. Pokud odebírají elektřinu na hladině vysokého napětí, vzrostou jim podle Vrňáka regulované poplatky o 112 procent, u velmi vysokého napětí dokonce o 206 procent. „Zvýšení je natolik vysoké, že může ohrozit firmy, které podnikají v energeticky náročných oborech a jsou v mírném zisku, popřípadě ve ztrátě,“ obává se analytik.

Jak se v příštím roce změní cena energie a co to bude znamenat pro české domácnosti? Deník přináší odpovědi na hlavní související otázky:

Tyto poplatky výrazně porostou i v příštích letech. Podnikatelé si to již nyní dobře uvědomují. Obávají se také vyšších poplatků za podporované zdroje energie. „Toto zvýšení může některé energeticky nejnáročnější firmy stát ročně navíc i stovky milionů korun,“ uvedl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.

Na stále dražší elektřinu si Češi zřejmě budou muset zvykat i do budoucna. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy k tomu povedou aktivity Evropské unie pod hlavičkou Green Deal. Upozorňuje, že evropský plán může fungovat pouze při výrazném zdražení energie z neobnovitelných zdrojů. Navíc by se pro jeho úspěch musely ke snahám o konec energetického využívání uhlí přidat i další velcí světoví znečišťovatelé životního prostředí včetně Číny. „Brusel se zkrátka pustil do velkého hazardu s osudem budoucích generací obyvatel EU, které mohou přijít nejen o podstatnou část své životní úrovně,“ dodal Kovanda.