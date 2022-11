ČEZ vyzývá k samoodečtu energií. Pomůže to nastavení nových záloh, radí

Energetická společnost ČEZ vyzvala své zákazníky, aby si do konce listopadu udělali samoodečet elektřiny a plynu. Podle společnosti to pomůže k vhodnějšímu nastavení nových záloh plateb pro příští rok. ČTK to v úterý sdělil mluvčí firmy Roman Gazdík. V nových zálohách se už promítne zdražení elektřiny od příštího roku, většina klientů ČEZ bude platit zastropované ceny. Zdražovat budou i ostatní dodavatelé. Ostatní velcí dodavatelé však zatím své klienty k samoodečtům nevyzvali.

Elektroměr. Ilustrační snímek | Foto: ČTK