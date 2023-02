Domácnostem, které se již řadu měsíců děsí extrémně vysokých cen energií, svítá nová naděje na návrat k normálu. Nejenže mají až do konce letošního roku vládou garantované zastropování cen , takže se nemusí obávat jejich náhlého růstu. Za jednu megawatthodinu silové elektřiny i s DPH jim tak nikdo nemůže naúčtovat více než 6050 korun, u plynu je to nanejvýš 3025 korun. Navíc jim již nabízejí první dodavatelské firmy termínované smlouvy s cenami ještě nižšími, než je tento státem určený strop.

Prvním, kdo přišel s ještě nižší nabídkou, byl E.ON. U nejběžnější distribuční sazby lidem nabízí elektřinu o 254 korun levněji, než činí zastropovaná cena. „V případě běžné spotřeby domácnosti kolem dvou megawatthodin to představuje roční úsporu kolem 500 korun,“ řekl analytik Ušetřeno.cz Jan Béreš.

Výhoda pro vytápění plynem

Ještě výhodnější podle něj může být sleva u plynu v případě, že jím rodina vytápí. Tam je nabízená cena 194 korun pod zastropováním. Pokud má domácnost spotřebu kolem 20 MWh, může ušetřit na silové složce téměř 4000 korun, další úspory mohou být i na pravidelných měsíčních platbách.

Michal Macenauer: Tržní ceny energií by už měly mít svůj vrchol za sebou

S obdobnou nabídkou poté přišla také innogy. Podle ní průměrná domácnost v rodinném domě ušetří oproti cenovému stropu 3,5 tisíce korun. „Zatím jsme obezřetní a zákazníkům stále nabízíme jen smlouvy na 12 měsíců, a pak jim znovu nabídneme smlouvu podle aktuální situace,“ uvedl David Konvalina z innogy.

Naopak ČEZ zatím zůstává u zastropovaných ceníků. Pokud však i v příštích týdnech bude pokračovat poměrně teplá zima, příznivě se to podle mluvčího ČEZ Romana Gazdíka projeví i na koncových cenách pro spotřebitele. „Důležité bude zejména to, do jaké míry budou zásobníky naplněné na konci topné sezony a jestli ceny opět nevyžene výš geopolitická situace,“ uvedl Gazdík.

Žádné zbrklé změny nechystá ani Pražská energetika. Její mluvčí Karel Hanzelka však případnou změnu postoje firmy v případě zlepšujících se podmínek nevylučuje. „Pokud bude stabilní pokles velkoobchodního trhu, připravíme dlouhodobé – dvouleté a tříleté – produkty s odpovídající cenou,“ poznamenal Hanzelka.

Analytici ale tvrdí, že se k trendu zlevňování přidají i další energetické společnosti. „Očekáváme, že v dalších týdnech se objeví další nabídky dodavatelů s cenami pod stropem a ledy na energetickém trhu se prolomí,“ prohlásil Béreš. Na burze totiž nyní prudce zlevňují jak elektřina, tak i plyn.

Přehledný seznam: Jak budou v roce 2023 zastropovány ceny energií

Úředníci si přístup zlevňujících dodavatelů chválí. „To, že se objevují kontrakty dlouhodobějšího charakteru, které jsou pod zastropovanou cenou, je určitě pozitivní,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Přesto by si podle něj měli lidé dobře rozmyslet, zda se jim vyplatí fixovat cenu na více let. Kdyby totiž v příštích letech cena výrazně klesla, mohli by na tom naopak prodělat. „Ale fixovaný roční kontrakt, který je pod zastropovanou cenou, je velmi zajímavý,“ tvrdí Neděla.

Burzovní ceny se teď vyplatí víc

Podle Arsena Lazareviče ze serveru Elektřina.cz by se domácnostem vzhledem k aktuálnímu poklesu ceny elektřiny a plynu na burzách nyní mohly vyplatit takzvané spotové tarify, které vycházejí z okamžitých cen těchto komodit na trhu. Uzavírat takové smlouvy ale nyní vláda domácnostem nedovoluje. „Tyto tarify mohou být zajímavé, pokud jsou ceny u dodavatelů vysoké,“ tvrdí Lazarevič.

Vývoj ceny elektřiny a plynuZdroj: se svolením EGÚ BRNO

Náměstek Neděla ovšem oponuje, že zákaz spotových tarifů nyní chrání samotné zákazníky. „Ten produkt je spíš pro lidi, kteří jsou kvalifikovanější a mají průběhové měřidlo. S ním už si mohou ‚hrát‘ se spotřebou a odebírat jenom, když je cena nejnižší,“ dodal.