ERÚ přistoupil ke snížení regulované složky u elektřiny i přes vysoké ceny silové elektřiny na trzích, které zvyšovaly výdaje úřadu například na krytí technických ztrát. "Proto jsme se obrátili na vládu a požádali o kompenzace nárůstu cen energií, které se promítají do regulované složky. Pokud by nedošlo k zapojení státního rozpočtu, regulovaná složka by podstatně vzrostla. To by do značné míry popřelo efekt zastropování tržní složky ceny elektřiny, kterým vláda bojuje proti energetické krizi," vysvětlil Trávníček. Kompenzace se projevily také u regulované ceny plynu.

ČEZ zdraží elektřinu, většina lidí bude na cenovém stropu. Podraží i E.ON

Stát takto u elektřiny poskytl ERÚ kompenzace na zvýšené výdaje v celkové výši 36 miliard korun, dalších 2,1 miliardy korun pak jsou na výdaje u plynu. K meziročnímu snížení regulované složky u elektřiny přispělo také odpuštění příspěvku na podporované zdroje energie, které vláda schválila už pro poslední čtvrtletí letošního roku a platit bude i v příštím roce.

Růst cen energií na trzích se přitom postupně promítá i do klesajícího podílu regulovaných plateb na celkové ceně. Zatímco ještě v roce 2021 tvořila regulovaná složka více než polovinu z celkové ceny elektřiny, letos to už byly jen dvě pětiny a příštím roce to bude 23,3 procenta. U plynu se podíl regulované složky postupně snížil z původní třetiny v roce 2021 na letošních 19 procent a v příštím roce ERÚ očekává pokles na 11 procent.

Ke snížení regulovaných cen elektřiny ERÚ přistoupí i u velkých podniků. Na hladině vysokého napětí klesne regulovaná složka v průměru o 16,6 procenta, u velmi vysokého napětí o 21,3 procenta. Podíl regulované složky na celkové ceně je však u těchto napěťových hladin velmi nízký. U plynu se regulovaná část ceny pro střední a velké odběratele zvýší o 1,7 procenta.

Ceny plynu na trzích klesají. Poznají to ovšem jen některé české domácnosti

Nové ceníky pro spotřebitele pro příští rok, které vycházejí z nákupů energetických komodit na trhu, už představila většina velkých dodavatelů v Česku. Společnosti ČEZ, E.ON a Pražská energetika navýší ceny zákazníkům se smlouvami na dobu neurčitou na úroveň vládních stropů. Průměrným spotřebitelům těchto největších dodavatelů elektřiny kvůli tomu stoupnou poplatky o několik stovek korun měsíčně. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou.

Ceny pro koncové zákazníky budou i tak výrazně nižší, než jsou současné reálné tržní ceny, které vycházejí z ceny obou komodit na velkoobchodním trhu. Běžná domácnost díky zastropování podle energetických společností ušetří oproti tržním cenám silové elektřiny asi 40 procent.