Kdo dnes nemá na střeše solární panely, jako by nebyl. Jenže s obrovským růstem fotovoltaických systémů přicházejí i první problémy: lidé řeší reklamace a zjišťují, že na různé komponenty existují různě dlouhé záruky. Stává se to i klientům firem, jako je Energetický holding Malina, který je v úpadku. Lidé, kterým fotovoltaiku instalovaly firmy, jež se ke svým povinnostem nehlásí, v případě potíží hledají pomoc na zákaznických linkách velkých energetických společností, jako je ČEZ.

Případné nedostatky sice mohou jejich technici opravit, záruky za práci a materiál ale už pochopitelně nepřevezmou. „U každé technologie se může stát, že se něco pokazí. V takovém případě je dobré mít jistotu, že mi dodavatel zvedne telefon i po několika letech od zprovoznění fotovoltaiky a problém se mnou vyřeší,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Jak dlouhé bývají záruční doby na různé součásti fotovoltaických systémů? „Záruky bývají od dvou do čtyřiceti let. Každý výrobce dává jinou záruku,“ uvedl výkonný ředitel České fotovoltaické asociace Petr Maule.

Podle předsedy Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleše Hradeckého bývá zvykem dávat na dílo pětiletou záruku. Panely by měly bez vad fungovat alespoň čtvrtstoletí, nejméně stejně dlouhá by měla být také záruka na jejich výkon. Po 25 letech by tak panel měl vyrábět alespoň 84 procent udávaného výkonu.

Na střídač bývá standardní záruční doba pět až deset let. „Může se to prodloužit až na dvacet let, ale to bývá za příplatek,“ podotkl Hradecký.

Připravte se na komplikace

Co lze dělat s vadnou fotovoltaikou, když dodavatel nebere telefony? Názory odborníků se různí. „Lidé se jí budou muset zbavit a koupit si novou,“ obává se Maule.

Hradecký situaci až tak černě nevidí. „Podle zákona na ochranu spotřebitelů můžete záruku požadovat nejen po tom, kdo vám to prodal či smontoval, ale můžete ji uplatnit u kohokoliv z řetězce od výrobce až po konečného prodejce,“ poradil Hradecký.

Základem pro kupujícího by měla být kvalitní smlouva, kterou si dobře prostuduje. Zkušenost klientů holdingu Malina ale nové zákazníky od zbrklých nákupů fotovoltaiky odrazuje.

„Vystrašilo je to velice, nyní už jsou obezřetní,“ poznamenal Hradecký. Ostatně počet zakázek oproti loňsku spadl na třetinu.

Objednatelé by v případě potíží měli vycházet z informací v záručním listu. „Poskytovatel záruky je mu jej povinen předat v textové podobě, kde jsou rozsah záruky a podmínky uplatnění jeho práv podrobně popsány,“ uvedl Jan Hejl z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Pokud se firma nezachová tak, jak má, doporučuje obrátit se na soud. „Vzhledem k tomu, že instalace fotovoltaické elektrárny není z finančního hlediska zanedbatelná, doporučujeme předem celou situaci konzultovat s právníkem,“ dodal Hejl.