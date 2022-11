Celou debatu o fotovolatice můžete shlédnout na tomto videu:



Zdroj: Deník

Jak vybrat správnou firmu?

Tím, že jen v posledním roce vznikly stovky nových firem nabízejících instalaci FVE, řeší většina zákazníků otázku, jak vybrat tu správnou společnost pro realizaci projektu.

„Není to jednoduché, je třeba pečlivě vybírat. Dodavatelských instalačních firem je spousta, ale vy potřebujete partnera, který vám pomůže v komplexním řešení. Nejde jen o instalaci fotovoltaiky, ale i o její následnou činnost. U nás v SolidSun proto zajišťujeme takzvané dohledové centrum, které dohlíží na výkonnost elektrárny. Díky tomu jsme schopni avizovat, že došlo k poklesu výkonnosti, navíc jsme také schopni přebytečnou energii vykoupit. Zkrátka je důležité najít si partnera nejen pro instalaci, ale toho, kdo se o vše bude starat i dále,“ popisuje Palarčík.

S obří poptávkou po fotovoltaice a nárůstem firem se celý obor dostává do potíží s nedostatkem komponentů. „Naší výhodou je, že nakupujeme komponenty přímo, nikoliv přes prostředníky. Na současnou situaci jsme se navíc připravili a investovali jsme velké finanční prostředky do zajištění komponentů, ať to jsou fotovoltaické panely, střídače či bateriová úložiště. V rámci naší komplexnosti spolupracujeme i s bankovními ústavy na financování celého projektu. Prostě přihlížíme k individuálním přáním a možnostem zákazníka,“ podotýká Martin Palarčík.

Zájemci o fotovoltaickou elektrárnu by měli myslet i na termíny a neotálet. „Jedna věc je reálný termín instalace, ten není dlouhý. Jenže k tomu je i administrativní fáze – povolení od distributora trvalo obvykle třicet dnů, nyní není výjimkou devadesát dnů. Poté je třeba vyměnit elektrohodiny. Dříve se na ně čekalo třicet, nyní klidně i šedesát dnů. Proto je dobré číst podrobně všechny smlouvy, co firmy slibují. A je třeba se připravit od začátku do konce klidně na pět šest měsíců,“ popisuje Palarčík.

Devět měsíců je soběstačným

Jedním z těch, kdo se rozhodli pořídit na svůj dům ve východních Čechách FVE, je i Dušan Doležal. Přiznává, že jeho první motivací před téměř třemi lety nebylo jen zajištění energie, ale zhodnocení úspor a domu. Navíc jako technologický nadšenec počítal od počátku s tím, že by si pak mohl pro svůj budoucí elektromobil vyrábět sám elektřinu.

„Teď by, samozřejmě, ta motivace byla především zajistit si pro rodinu elektřinu na několik let. Tedy být energeticky soběstačný. Jako poučený laik jsem si spoustu věcí nalezl na internetu, jenže každý dům je jiný a každý má jiné potřeby a požadavky. Hledal jsem proto někoho, kdo mi vysvětlí vše, co potřebuji a co mi to přinese,“ říká Dušan Doležal s tím, že zmíněné informace nalezl právě u skupiny SolidSun.

Dušan Doležal tvrdí, že původně počítal s návratností investice zhruba za 17 až 19 let, vzhledem k současné situaci se už dostal na devět let. Navíc je devět měsíců v roce po stránce elektrické energie soběstačný. A byl i prozíravý a připravil si na domě podmínky pro případné rozšíření celého systému.

Komunitní energetiku brzdí legislativa

Stále více se v oblasti energií mluví o energetických družstvech a o komunitní energetice. „Jde stručně řečeno o spolek lidí, kteří mají vlastní FVE, vyrábějí elektřinu, kterou spotřebovávají, a jsou ochotni její přebytky nabízet právě v rámci komunitní energetiky. Přebytková energie by byla k dispozici pro členy družstva v celé republice. Energii ale bude možné dodávat i do různých zařízení jako jsou školy, školky, domovy důchodců, ale do budoucna i komukoliv dalšímu v rámci republiky,“ vysvětluje Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR.

Technicky je komunitní energetika možná už nyní, ale vše zatím brzdí legislativa. „Jednáme jak s ministerstvy, tak s dalšími zainteresovanými úřady i distributory energií. Naší inspirací je třeba Německo, kde již existuje na šest stovek energetických družstev,“ dodává Patrícia Čekanová

Martin Palarčík ještě na závěr uvedl, že na fotovoltaiku je možné získat dotace od státu z programu NZÚ (Nová zelená úsporám). Dotace činí 205 tisíc korun, ve znevýhodněných krajích (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký) pak 225 tisíc korun.

Všichni účastníci debaty Deníku se nakonec shodli na tom, že: „Fotovoltaika je pro nás čistá radost.“

Jak vybrat dodavatele, získat dotaci? Experti řešili fotovoltaické elektrárny