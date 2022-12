Povolování a připojování solárních zdrojů energie (FVE) umístěných na budovách by mělo být podle nového nařízení nově zkráceno na jeden měsíc, a to bez ohledu na plánovaný instalovaný výkon. V případě zařízení s kapacitou do 50 kilowatthodin by se dokonce v případě, že by úřady žadateli do měsíce neodpověděly, považovala žádost za schválenou.

Mýty o tepelných čerpadlech a solárních panelech: Na co si dát pozor

Protože jde o provizorní úpravu, nařízení má platit jeden rok. „Shodli jsme se na podobě nařízení k vytvoření rámce pro urychlenou výstavbu obnovitelných zdrojů, který zkrátí proces budování nových kapacit,“ uvedl tehdy ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Konečné rozhodnutí přesto dosud nepadlo. „Důvodem je neschopnost členských států dohodnout se na omezení cen plynu, čímž schválení nového balíčku pravidel podmiňují,“ vysvětlil právník expertní skupiny Frank Bold Vavřinec Dudek.

Fotovoltaika? Dobrá pojistka proti růstu cen energií, shodli se účastníci debaty

Politici podle něj navíc zřejmě nestihnou návrh schválit ani v úterý, pravděpodobně se k němu dostanou až 19. prosince. „Už druhé odložení schvalování této vyhlášky však dělá přesný opak, než je jejím cílem – místo rychlejšího povolování OZE jejich výstavbu přibržďuje,“ posteskl si Dudek. Politici tak verdikt oddálí bezmála o stejně dlouhou dobu, která by do budoucna měla stačit k povolení malé solární elektrárny.

Instalace trvá týdny i měsíce

Po snížení byrokracie volají také firmy, které fotovoltaiku zajišťují. „Rychlejší připojování solárních elektráren do distribuční sítě pomůže lidem rychleji šetřit za energie,“ konstatoval majitel Energetického holdingu Malina Cyril Regner. Jeho společnost letos instalovala 1500 solárních elektráren, objednávky má ale na pět tisíc dalších. Od objednání je schopna fotovoltaiku instalovat do půl roku od objednání. „Bohužel v řadě případů trvá distributorům týdny až měsíce, než elektrárnu do sítě připojí a lidem vše začne fungovat,“ podotkl.

Odborník ekologického Hnutí Duha na oblast energetiky Jiří Koželouh přesto věří, že se novou legislativu podaří nejpozději za týden přijmout. „Samotné nařízení ale nestačí,“ připomněl Koželouh. Rychle podpořit obnovitelné zdroje energie podle něj musí rovněž členské státy EU, Česko nevyjímaje. Důležité je zejména přizpůsobit distribuční soustavu pro napojení velkého množství fotovoltaických systémů i tepelných čerpadel. Ta část energie zase odebírají.

Ceny energií letí vzhůru. Řešením může být fotovoltaika

Rozšíření energetické soustavy je podle Koželouha úkolem energetických společností, jimž by měl ale přispět také stát. „Distributoři mají žádat o to, aby jim stát pomohl s investicemi do infrastruktury a zároveň musí být otevřeni tomu, aby to rychle řešili,“ konstatoval.

Podle předsedy Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy mohou fotovoltaické systémy stavěné na budovách pokrýt více než čtvrtinu roční spotřeby elektřiny Česka, další čtvrtinu zase mohou vyrobit větrné elektrárny. „Ve hře je levnější a cenově stabilní energie pro domácnost, podnikatele i obce,“ prohlásil Chalupa.