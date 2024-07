Kromě školky mají nebo v blízké době plánují umístit fotovoltaiku na hasičárně, společenské budově s kinem, fotbalových kabinách i na budoucím novém sídle obecního úřadu. Včetně moderní technologie integrovaných solárních článků přímo v krytině. „Ohledně bezpečnosti nemám obavy. Celý ten systém je vždy obestavěný nehořlavým materiálem. U baterek máme navíc speciální hasicí balony, které se při kontaktu s plameny automaticky aktivují a hasí. I když je pravda, že když už blafnou baterie, není to jen tak,“ popsal starosta.

Desítky požárů fotovoltaiky za rok

Počet fotovoltaických systémů na střechách rychle roste. Loni jich bylo připojených více než 160 tisíc. „Před deseti lety jsme hasili 10 požárů fotovoltaiky za rok, loni jich bylo už 55,“ konstatují zástupci Hasičského záchranného sboru České republiky.

Podle hasičů je základním pravidlem při hašení fotovoltaiky, že zásah vedou, jako by se jednalo o zařízení pod napětím. Ani při odpojení fotovoltaických panelů od střídače totiž nelze vyloučit, že vodiče vedoucí od panelů budou pod napětím.

close info Zdroj: Deník/Přemysl Spěvák zoom_in Fotovoltaiky a moderních solárních systémů se vedení obce Modlany na Teplicku nebojí. Obnovitelné zdroje energie využívají na střechách obecních budov a vyhlížejí sdílení elektřiny.

Elektrické napětí na fotovoltaickém panelu může dosahovat 20 až 40 V, panely se většinou sériově propojují do sekcí. Výsledné napětí stejnosměrného proudu odcházejícího z propojených panelů tak může být až 1000 V. „Hasiči se musí vyhýbat kontaktu s vodivými částmi střechy. Kdo by se dotknul fotovoltaických panelů, riskuje úraz elektrickým proudem, jehož účinek může být fatální,“ uvádějí na svém webu.

Experti nedávná neštěstí komentují jasně – podle nich je základ přenechat práci odborníkům a nepustit se do instalace fotovoltaiky svépomocí. „Stejně, jako by si nikdo nenamontoval sám brzdy od auta, FVE mají instalovat společnosti, které na to mají proškolený personál a nutné profesní zkoušky,“ uvedl ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Dodal, že boom solární energie trvá, každý měsíc přibývají další tisíce elektráren. „Z toho hlediska je počet požárů (které v drtivé většina nezpůsobuje ani ta FVE), statisticky zanedbatelný,“ míní Krčmář.

Odborníci z energetické skupiny ČEZ nabádají, aby lidé, kteří si do domácnosti pořídí střešní fotovoltaiku, bateriový akumulační systém nebo tepelné čerpadlo, měli minimálně základní povědomí o tom, jak technologie funguje a měli možnost ji ovládat. Nevyplatí se ani zanedbávat kvalitní údržbu.