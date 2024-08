Snahy představitelů Evropské unie o větší vstřícnost k životnímu prostředí prostřednictvím strategie nazývané Green Deal se lidem nejspíš prodraží více, než zatím tuší. Jedním z jejích bodů již schválených na evropské úrovni jsou totiž emisní povolenky zaměřené na domácnosti vytápěné fosilními palivy. „Ty mohou výrazně zasáhnout do celkových nákladů na vytápění,“ uvedl energetický analytik portálu Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.

Co vlastně jsou emisní povolenky? Jedná se o zpoplatnění vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého. Již od roku 2005 je podle dosavadního systému platí velcí znečišťovatelé, zejména elektrárny a průmyslové podniky.

Nynější systém obchodování s emisními povolenkami nazývaný ETS1 pokrývá necelou polovinu českých emisí. „Pro to, abychom zpomalili nárůst globální průměrné teploty, potřebujeme ideálně snižovat emise i v dopravě i ty, které produkujeme při vytápění spalováním fosilních paliv,“ řekla analytička projektu Fakta o klimatu Kateřina Kolouchová.

Cena emisním povolenek poroste

Budoucí další systém ETS2 od roku 2027 proto kromě pohonných hmot jako benzín a nafta zpoplatní rovněž vytápění uhlím a plynem. Cena emisní povolenky podle Kolouchové v prvních letech zřejmě nebude příliš vysoká, potom však poroste. „Množství povolenek se bude každoročně snižovat, aby to vytvářelo tlak ke snížení emisí. To, jak jejich cena poroste, závisí i na tempu snižování emisí,“ očekává analytička.

Zvolený systém má podle Kolouchové zajistit, že cena povolenky nebude dlouhodobě vyšší než 45 eur za tunu skleníkových plynů (asi 1140 korun). „To by znamenalo, že litr benzínu bude stát o 2,7 koruny více, u nafty je to podobné. Nejvíce to ale dopadne na uhlí, protože to je velice emisně náročné palivo. Tam by se cena mohla navýšit až o třetinu,“ míní Kolouchová.

Nový speciál Deníku, který se týká takzvané Zelené dohody pro Evropu neboli Green Dealu. Důležité články postupně najdete ZDE.

Analytik Vrňák odhaduje, že si průměrná domácnost vytápějící plynem může ročně připlatit až 5000 korun, u uhlí dokonce až 8500 korun. „Jedná se o hrubé odhady a vše bude záležet na tom, jak česká vláda směrnici zohlední. Je možné, že systém projde značnými úpravami, protože zásah pro spoustu domácnosti nebude udržitelný,“ konstatoval.

Konkrétní formu schválených opatření na národní úrovni má stanovit vláda. Ta však rozhodnutí o dokumentech týkajících se Green Dealu v červenci odložila. „Myslím, že u ETS2 se má ubrat. Buď úplně zrušit nebo v podstatném čase odsunout, abychom porovnali konkurenceschopnost evropské i české ekonomiky ve srovnání s ostatními státy. Zaplatí to jak domácnosti, tak firmy. Nevidím bonus pro českou ekonomiku, který by aplikace tohoto pravidla přinesla,“ uvedl po jednání vlády, na němž měli ministři dokumenty přijmout, ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Zdražení kvůli povolenkám se nemusejí obávat domácnosti vytápěné kotli na biomasu, štěpku, tepelnými čerpadly nebo elektrickými kotli. „Systém EU ETS II počítá i s emisními povolenkami pro fosilní paliva – zemní plyn a uhlí – nicméně vláda toto opatření zavést nyní nehodlá,“ konstatovala mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.