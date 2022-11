Jenže tabulky jsou jedna věc, realita druhá. Například podle ředitele Základní školy Otická v Opavě, Arnošta Žídka, je jejich dodržování mnohdy nereálné. I když se školy snaží.

„Situaci jsme poměrně zásadně řešili s panem školníkem a je to komplikované. Začne hodina, dveře do třídy se zavřou. Je přestávka, otevřou se. Nedá se to udělat tak, aby ve třídě bylo dvacet a na chodbě sedmnáct. Nehledě na to, že budova je třípatrová, takže nahoře je tepleji než dole a vy musíte splňovat veškeré limity nastavené hygienou,“ popsal Arnošt Žídek. Také on souhlasí s tvrzením, že od začátku školního roku je relativně teplo a pustit topení na maximum tak zatím nebylo zapotřebí.

„Pouze během pár chladných zářijových dní jsme trochu temperovali, ale nijak výrazně. Snažíme se hledat úspory, protože například v lednu a únoru nás stálo vytápění školy kolem sta tisíc měsíčně, je potřeba si uvědomit finanční náročnost i to, že nám magistrát ve dvou dávkách v průběhu roku přispěl, abychom měli vše dokryto a hlídá se to,“ sdělil ředitel.

Škola na Otické má podobně jako jiná zařízení navýšen letošní rozpočet o energie výrazně. Arnošt Žídek už na přelomu loňského a letošního roku počítal s tím, že částka, kterou město škole na tento rok na energie poslalo, asi nebude stačit.

„Dlouho jsme s městem jednali, v dubnu všem příspěvkovým organizacím podle propočtu přispělo. I přesto jsem si byl vědom, že ani toto naší škole stačit nebude, takže jsem to znovu řešil s odborem školství. V červenci jsme dodávali další data a od té doby bych řekl, že město má dobrý systém, každý měsíc si nechává posílat faktury, byli se u nás podívat odborníci na energie a bylo nám přislíbeno, že co protopíme, samozřejmě bude-li to v rozumné míře, nám proplatí. Nevím, jak jsou na tom ostatní školy a školky, je to rozdílné, někdo má zatepleno, jsou různě velké budovy, tělocvičny a podobně, je potřeba to brát individuálně,“ přiblížil Deníku Arnošt Žídek, jehož škola je od roku 2019 kompletně zateplena.

Peníze si školy rozdělily

Jednotlivé opavské školy dostaly na pokrytí nákladů spojených s energiemi od 68 tisíc až po 1,8 milionu korun, podle své velikosti. Celkem jde o sedm milionů, k tomu má město ještě půl milionu jako rezervu.

„Situace není vůbec jednoduchá, město hned, když se začaly objevoval informace o zvyšování cen energií, začalo jednat. To se ale projeví až v dalších letech. Teď jsme alespoň navýšili peníze pro školy, aby byly schopny topit a děti se nemusely učit v zimě a tmě, nebo dokonce uzavírat budovy a přecházet na distanční výuku,“ uvedl náměstek primátora Michal Kokošek.

Naprosto jasno pak má Arnošt Žídek v otázce případných „uhelných" prázdnin a návratu distanční výuky. „Jsem také členem Asociace ředitelů ZŠ a všichni jsme apelovali, že už se on-line výuka nesmí nikdy vrátit. Na dětech je ve škole vidět, že dva roky je extrémně poškodily nejen ve vzdělávání, ale i na sociálních vazbách nebo ve vztahu ke sportu. Takže on-line výuka kvůli energiím, i kdyby jen na pár týdnů, rozhodně ne,“ řekl ředitel. Provoz škol, školek a dalších vzdělávacích zařízení by se podle zákona musel zastavit tehdy, pokud by vnitřní teplota klesla tři dny po sobě pod minimální stanovenou hranici, to znamená ve třídách pod dvacet, na chodbách či tělocvičnách pod sedmnáct.