Zákon nařizuje vybavit odběratele chytrými elektroměry. Distributoři sami přiznávají, že bez inteligentních sítí se v budoucnu těžko obejdou. „V energetice aktuálně vidíme velké změny směrem k její decentralizaci. Tradiční toky energie od konvenčních zdrojů ke spotřebitelům se mění. Lidé už nejsou pouze konzumenti, ale jsou také producenti. Do sítě se zapojuje obrovské množství obnovitelných zdrojů a díky nově schválené legislativě budou lidé moci od příštího roku energii nejen přijímat a vyrábět, ale také sdílet,“ vysvětlil David Šafář, člen představenstva společnosti EG.D, která je součástí skupiny E.ON.

Chytrý elektroměr měří průběžnou spotřebu a data ukládá do paměti. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Distributorům elektrické energie tak vlastně nic jiného nezbývá. Kvůli zapojování stále většího počtu obnovitelných zdrojů a decentralizaci sítě potřebují mít k dispozici co nejvíce informací v reálném čase, což jim chytré technologie poskytnou.

Náklady přehledně

Chytrý elektroměr měří průběžnou spotřebu a data ukládá do paměti. „Zákazník s jeho pomocí snadno porovná spotřebu nebo náklady za jakékoli období, může zjistit stav elektroměru k jakémukoli datu a díky tomu upravit své chování, spotřebu a tak dále,“ popsal už dříve Martin Schreier z energetické společnosti ČEZ.

Distributoři energie mají sice začít s montováním těchto zařízení odběratelům nad 6 megawattů od příštího roku, ve svých pilotních programech si to ale už nějakou dobu testují. Třeba právě EG.D v některých vybraných lokalitách nainstalovala už 33 tisíc chytrých elektroměrů. Například na Písecku, na Blatensku v jižních Čechách nebo na Pacovsku na pomezí Jihočeského kraje a Kraje Vysočina. Firma zároveň vybavila chytrými technologiemi první chytrou vesnici ve Starovicích na jižní Moravě.

Podle daných kritérií by EG.D měla chytrými elektroměry vybavit celkem asi 250 tisíc odběratelů, nicméně společnost se rozhodla vyměnit elektroměr i ve všech dvoutarifních odběrných místech, takže celkový počet jejích odběratelů s novým měřením se zvýší na 560 tisíc. Pokud by se mělo jednat o odběratele nad 6 megawattů, všechny distribuční společnosti by jich měly vybavit přibližně 1,2 milionu.

Mají na to čtyři roky

Zákon předpokládá, že montéři tato zařízení vymění do konce roku 2027. Výměna se bude týkat i těch, kteří budou mít doma fotovoltaiku nebo elektromobil. Za to odběratelé nic platit nebudou, ujišťují distributoři. Ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička ale předpokládá, že náklady se rozpustí do poplatku za spotřebu.

Zdroj: DeníkAkce rozhodně nebude levná. Podle dřívějších odhadů přijdou nové elektroměry na několik miliard korun a celkové investice do celé digitalizované sítě na několik desítek miliard. Tady se rozhodl pomoci i stát. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce výstavbu chytrých sítí podpořit třemi miliardami korun z Operačního programu Technologie.

„Chytré elektroměry zvýší spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek energií, zajistí větší dostupnost informací zákazníkům s cílem optimálního využívání elektřiny a jejich aktivní zapojení do trhu s elektřinou,“ věří ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN). O podporu tak můžou žádat společnosti EG.D, ČEZ Distribuce a na území Prahy PREdistribuce.

Chytré elektroměry zaujaly i bezpečnostní experty. Už loni Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) varoval před přístroji, které by pocházely ze zemí s nedůvěryhodným právním prostředím. Explicitně žádnou zemi nejmenoval, ale energetici by podle NÚKIB měli věřit spíše výrobcům ze zemí pocházejících z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo ze Severoatlantické aliance. Ani v jedné z těchto organizací není Čína.

Bezpečnostní úřad uvedl, že potenciální hrozby jsou obrovské, v krajním případě by mohlo dojít k celostátnímu blackoutu. Na varování energetické společnosti reagovaly tím, že bezpečnost je jejich prioritou a při výběru elektroměrů tato rizika zohlední.