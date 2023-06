Rostoucí ceny energií raketově znásobily zájem veřejnosti o instalaci fotovoltaických systémů. Podle ministerstva průmyslu a obchodu loni vzrostl počet žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren o 262 procent. Nové firmy, které se specializují na jejich vybudování, se proto vyrojily jako houby po dešti. Některé z nich ale měly příliš „velké oči“ a nedokázaly dostát svým závazkům. Příkladem je Malina Energy, která vybrala peníze od tisícovek lidí, ale slíbená zařízení jim nedodala nebo nezprovoznila. Deník přináší odpovědi na základní otázky, jak si pro instalaci fotovoltaiky vybrat spolehlivého dodavatele a nepřijít při tom o peníze.

Rostoucí ceny energií raketově zájem veřejnosti o instalaci fotovoltaických systémů znásobily. | Foto: Shutterstock

Co je třeba vědět předem?

Důležité je ujistit se, že je vaše nemovitost pro instalaci solární elektrárny vhodná. Například zda má střechu a také krytinu, která takové zařízení vůbec unese. Je také třeba mít správnou elektroinstalaci. Zjistěte si také, zda a jak dlouho vám na váš dům svítí slunce. Roli samozřejmě hraje rovněž dostatek peněz na celou nákladnou investici a také její návratnost. Negativně se tedy logicky na výnosu projektu podepíše, pokud si jej celý pořídíte na úvěr.

Jak vybírat vhodného dodavatele?

Fotovoltaika by měla dobře sloužit řadu let. Proto je první podmínkou úspěchu spolehlivý dodavatel, který dokáže dlouhodobě garantovat její funkčnost a také správný servis. Kde ho tedy najít? „Vodítkem může být existence odpovídající certifikace a držení licencí na straně dodavatele,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. Zejména jde o certifikace kvality ISO a licence od České energetické agentury.

Podle čeho se lze při výběru dodavatele rozhodnout?

Kvalitní firma může předložit ukázky svých dřívějších návrhů a instalací fotovoltaických systémů. Pokud takto předloží konkrétní projekty a také své nabídky více firem, lze si porovnat jejich ceny, prověřit technické specifikace i smluvní podmínky. Vhodné jsou také reference od zákazníků. Ale pozor na jejich stáří. Situace na trhu se velmi rychle mění a do problémů se mohou dostat i firmy, které byly třeba před rokem zcela spolehlivé. Nejvíce proto prozradí aktuální reference, staré třeba jen několik týdnů.

Jak poznáte dobrého dodavatele fotovoltaiky?

Jedním z poznávacích znamení může být šíře nabídky jeho produktů, kterou inzeruje na svém webu. Pokud není schopen připravit a instalovat řešení přímo na míru, ale snaží se jen prodat, co má zrovna na skladě, nesvědčí to o jeho spolehlivosti. „U širšího sortimentu si můžete vybrat skutečně optimální řešení, případně zvolit i vhodnou alternativu, kdyby u konkrétního výrobce došlo například ke zpoždění objednávek,“ uvedl Lukáš Papež ze společnosti Woltair.

Bývají spolehlivé jenom velké firmy?

Pouhá velikost společnosti nemusí být pro kvalitu její práce zásadní. Kvalitní služby i následný servis mohou spolehlivě garantovat i menší firmy, třeba s krajskou působností. O jejích přednostech mohou sloužit dobré reference z blízkého okolí. Čím více jich bude, tím lépe. Dobrým vodítkem také mohou být hodnocení vašich známých, pokud s takovou firmou už mají vlastní zkušenost.

Instalace solárních panelůZdroj: Shutterstock

Kdo nabízí odbornou pomoc při výběru dodavatele?

Jedním z vodítek při výběru může být i doporučení Solární asociace, která firmy podnikající v oboru sdružuje. Její členové se zavazují k dodržování zásad pro výstavbu fotovoltaických elektráren, které by měly ochránit práva jejich klientů. Solární asociace zveřejnila na svém webu seznam instalačních firem, které se k dodržování tohoto etalonu kvality zavázaly. „Výběr jedné z nich by měl investorovi výrazně zvýšit šanci, že dodání fotovoltaického systému proběhne zcela bez problémů,“ tvrdí ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Lze spoléhat jen na reklamu?

To, že firma nabírá spoustu zakázek a dělá velké reklamní akce, ještě nemusí znamenat, že nezkrachuje dříve, než namontuje nasmlouvaná díla anebo vyřídí reklamace. „Lidé by se měli mít na pozoru v případě křiklavých reklam na internetu, nabídky velkých slev, časově omezených akcí nebo losování o ceny,“ poradil Krčmář.

Co by nemělo chybět ve smlouvě?

Smlouva o návrhu a instalaci fotovoltaického systému by měla jasně definovat podrobnosti o plánovaných pracích, finančních nákladech a lhůtě dokončení. Obsahovat by měla popis všech souvisejících prací od instalace solárních panelů, napojení na elektrickou síť či případnou úpravu střechy pro instalaci panelů. Klíčový je i termín dokončení, a to nejen pro plánování dalších kroků, ale i kvůli čerpání dotací a daňových úlev.

Na co si dát pozor při stanovení ceny za instalaci?

Investice do solární elektrárny pro rodinný dům včetně instalace obvykle stojí zhruba 400 až 500 tisíc korun (dotace od státu může být až 250 tisíc korun). Pokud chcete předejít nepříjemným překvapením při placení, tak se předem důkladně ujistěte, co a v jaké výši od vás chce dodavatel zaplatit. Některé firmy totiž v nabídce uvádějí jen cenu za technologie, nikoliv už za práci. Ve smlouvě by ale měly být všechny náklady transparentně uvedeny, nejlépe ve formě položkového rozpočtu. Rozhodně se nenechte ukolébat příliš nízkou cenou. „Šetření se nemusí vyplatit, můžete lehce narazit na podvodníky nebo na naprosté začátečníky,“ varovala Hekšová z dTestu. Solidní firmy nabízejí možnost nechat si zdarma spočítat kompletní kalkulaci prostřednictvím webové kalkulačky.

Počítá se se sankcemi za nesplnění smluvních ujednání?

Ano. Dodacím termínům a smluvním pokutám je proto potřeba věnovat velkou pozornost. Sankce za nesplnění povinností by přitom měly být oboustranné, hrozit by tedy měly jak firmě, tak i zákazníkovi při neplacení za odvedenou práci. Pokud potom dodavatel nebude sjednané práce plnit podle harmonogramu, urgujte jej. Veškerou komunikaci byste v takovém případě měli udržovat v písemné formě. „Komunikace datovou schránkou či doporučenými dopisy je samozřejmě nejprůkaznější, ale i odeslaný e-mail je lepší než telefonát,“ připomnělo ve svých doporučeních na svém webu ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jak vysoká má být záloha?

Záloha, která se hradí při podpisu smlouvy, bývá obvykle ve výši 10 až 40 procent ceny projektu. „V případě jednoduchých a levných instalací určených pro zranitelné zákazníky a seniory, dotovaných z Nové zelené úsporám Light doporučujeme držet se spodní hranice (10 procent). Solidní dodavatelé to umožňují,“ upozornilo ministerstvo průmyslu.

Kdy se má poté platit za provedenou práci?

Podle ministerských úředníků by se další záloha měla uhradit až po získání smlouvy o připojení k síti na začátku montáže. Obvykle tak, že by dodavatelská firma měla dostat dalších 50 až 70 procent ceny. „Zbylých 30 až 50 procent z celkové ceny se hradí až po předání hotového díla, kdy vám firma předá předávací protokol a revizní zprávu, a po následném uvedení do provozu,“ uvedlo ministerstvo průmyslu. Tedy po připojení do distribuční sítě.

Dům se solárními panely - Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Co je třeba ohlídat při převzetí fotovoltaiky?

Stejně jako by si zákazníci měli pečlivě ohlídat smlouvu ještě před jejím podepsáním, je důležitá také důkladná kontrola hotového díla při jeho převzetí. Kromě zjevných vad rozpoznatelných pouhým okem mohou být na zařízení také další, skryté. Budoucím problémům a nedorozuměním lze předejít přizváním nezávislé třetí osoby, nejlépe technika, který dané oblasti dobře rozumí.

Lze ošetřit i servis provozu zařízení?

Pouhou instalací fotovoltaiky ještě nic nekončí. Ve smlouvě byste proto měli mít ošetřeno, kdo a jak se postará o údržbu zařízení, nebo zda provozovatel nabízí vzdálený monitoring fotovoltaiky. Po aktuálních zkušenostech s Malina Energy ještě palčivěji vyvstává otázka, kdo se o fotovoltaický systém postará, pokud dodavatel ukončí svou činnost.

Kam se lze obrátit, pokud elektrárna nefunguje správně?

V případě, že nové zařízení nefunguje podle slibů dodavatelské firmy, lze dílo reklamovat na základě příslušného ustanovení občanského zákoníku. Podle něj prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc má v době jejího převzetí vlastnosti, které si spolu ujednali.

Co dělat v případě, že firma vybere peníze, ale nepřipojí elektrárnu k síti?

Zákazníci by se rozhodně měli už předem seznámit s možnostmi zapojení přímo u dodavatele energií. „Jestliže je s připojením problém na straně instalační firmy, nikoliv u dodavatele, je možné opět instalaci elektrárny reklamovat,“ vysvětlila Hekšová z dTestu. „Domníváme se, že v takovém případě by měl mít spotřebitel nárok přinejmenším na přiměřenou slevu – v případě připojení k síti, případně i náhradu škody vzniklé nefunkčností elektrárny,“ prohlásila.

Nehrozí nespolehlivým firmám konec podnikání?

I to se bohužel může stát. Společnost by potom měla své klienty informovat, kde je poté možné její závazky vypořádat. „V případě, kdy by podnikatel ukončil svou činnost zcela, doporučujeme spotřebitelům zkontrolovat si v insolvenčním rejstříku, zda firma není v úpadku a zda není nutné svoji pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení,“ podotkla Hekšová.

Snaží se stát postihovat nespolehlivé firmy na instalaci fotovoltaiky?

Možnosti úřadů jsou v tomto směru omezené. Česká obchodní inspekce (ČOI) uvedla, že se snaží tyto výrobky i jejich dodavatele více kontrolovat. Její zástupci ale připomínají, že stejně jako Energetický regulační úřad ani oni nemají ze zákona možnost donutit podnikatele zahájit práce na instalaci fotovoltaiky nebo vrátit peníze spotřebiteli, pokud tak neučiní. „Do smluvních vztahů nemůžeme vstupovat,“ vysvětlil ředitel ČOI Jan Štěpánek. „Přikázat vrátit spotřebiteli peníze může výhradně soud,“ dodal.

Doporučení ministerstva průmyslu a obchodu pro výběr dodavatele fotovoltaiky

1. Vyberte si spolehlivou firmu



2. Dejte na nezávislá doporučení



3. Spočítejte si návratnost vaší investice



4. Firmou doporučené úvěry dobře zvažte



5. Pozor na vysoké zálohy



6. Než podepíšete smlouvu, v klidu ji prostudujte



7. Když firma ani nezačne pracovat, urgujte ji



8. Pokud firma nekomunikuje, odstupte od smlouvy



9. Stále nekomunikuje? Pak předžalobní výzva



10. Nemáte stále své peníze? Zbývá jedině soud



Zdroj: MPO