Odkud se nyní vzhledem k ruské válce na Ukrajině dováží zemní plyn, který jsme dříve odebírali prakticky výhradně z Ruska?

I když byl před válkou plyn nakupován anonymně na mezinárodních trzích, z hlediska složení se k nám fyzicky dostával čistě ruský plyn. Nyní k nám už ale neproudí. Obchodníci plyn nadále nakupují na německé a holandské burze. Dostává se k nám norský plyn a směs zkapalněných zemních plynů od různých producentů. Může to být z Kataru, z USA, ale i nejméně z pěti dalších producentských zemí.

Plynu je na zimu dost. Tak levný jako před válkou na Ukrajině ale bude jen těžko

Bude mít Česko dostatek plynu, aby domácnosti netrpěly nedostatkem ani v případě extrémně dlouhé a studené zimy?

Dodávky plynu jsou dostatečné, protože nejsou žádná odběrová omezení a tedy ani spotřebitelé v Česku nejsou ve spotřebě nikterak omezováni. To ale neznamená, že to bude automaticky na věčné časy. Už jen proto, že nemáme žádné jištění ve formě dlouhodobých kontraktů. Kdyby se tedy situace na trzích nějak vyostřila, plyn se samozřejmě vždycky nějak sežene, ale ceny mohou růst. Nelze to vyloučit při souběhu okolností, jako je třeba delší čas trvající nepříznivé počasí. Může k tomu přijít i nějaká zcela nečekaná událost, jako například porucha v dodavatelském řetězci. Kdyby byla třeba na norském exportním plynovodu potřeba nějaká nečekaná údržba. Takových faktorů může být více. Nezpůsobily by to, že by nebyl plyn, ale dostali bychom ho za dražší cenu.