Přežije těžba uhlí v Česku rok 2030? Analytik společnosti ENA Jiří Gavor by na to rozhodně nesázel. Až se spalováním uhlí skončí velké elektrárny a teplárny, těžit ho jen pro potřeby domácností by totiž byl ekonomický nesmysl.

Kotel na uhlí. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pokud budeme hovořit o tříděném uhlí, tedy uhlí pro maloodběratele, domácnosti, tak konec nastane s koncem velkého odběru uhlí u velkoodběratelů. Těžařům se totiž ekonomicky nemůže vyplatit, aby selektivně těžili jenom v malém objemu a upravovali to na tříděné uhlí. Tříděné uhlí je prakticky jen vedlejší produkt těžby energetického uhlí. Jestliže se schyluje ke konci používání uhlí u velkoodběratelů, zrovna tak to znamená konec uhlí v maloodběru.

Do kdy tedy bude vůbec možné nakoupit uhlí?

Já si myslím, že původní termín, který stanovila Uhelná komise, tedy rok 2038, už je úplně vyloučený. V programovém prohlášení současné vlády se píše o roku 2033, proto se nedomnívám, že by trh mohl být poté dobře zásoben. Nejmodernější elektrárnou jsou Ledvice, ale ČEZ nepočítá s tím, že by něco takového provozoval po roce 2030. Takže si myslím, že právě rok 2030 je pravděpodobným rokem konce uhlí v Čechách, a to jak velkoodběru, tak i maloodběru.

Potom tedy bude nutné vyřadit i všechna kamna na uhlí?

Maloodběratelé, kteří mají kamna, nějaké tříděné uhlí budou moci sehnat, ale už nebude tuzemské. Dejme tomu se může jednat o dovoz z Polska, kde konec uhlí bude pozdější.

Budou si tedy muset připlatit…

Ano, tak to chodí, protože budou vyšší dopravní náklady a hlavně bude nižší konkurence, takže se z toho potom stane opravdu neekonomická záležitost.

Co do budoucna očekáváte ohledně ceny uhlí? Před dvěma lety prudce zdražilo stejně jako plyn a elektřina…

Zatím se pořád těží a těžba se snižuje jenom pomalu, takže si myslím, že bude pokračovat cenový vývoj, na který jsme dlouhodobě zvyklí. Cenové zvraty u uhlí s výjimkou skutečné energetické krize zdaleka nejsou dramatické a většinou cenové pohyby byly asi jako inflace nebo o něco větší. A tak tomu podle mého názoru bude i nadále, aspoň v tomto a dalším roce. Dramaticky se to může začít měnit v případě, když nějaký lom uzavře těžbu.

Topení uhlím tedy definitivně skončí?

Rozhodně bych nedoporučoval pořizovat si nový uhelný kotel, to v žádném případě ne. A ti, co už mají uhelné kotle 1. a 2. emisní třídy, by si je podle legislativy opravdu měli rychle vyměnit. To se ale zřejmě nestihne včas, podle mého názoru budou i desítky tisíc odběratelů, kteří ten termín nesplní. Nedomnívám se však, že by příslušné úřady rozjely nějakou masivní penalizační kampaň, ale zkrátka ten tlak tady je a bude. Majitelé kotlů vyšších tříd ale mohou kotle, které stále používají, nechat dožít, protože teď ještě má uhlí celkem rozumnou cenu.