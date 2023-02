Martin Mikloš studuje na Masarykově univerzitě žurnalistiku a politologii. Bydlí na kolejích Sladkého v brněnské čtvrti Komárov. Pokoj má vlastní, buňku ale sdílí se spolubydlícím. Toaletu mají svoji, koupelna je už společná pro celé koleje. V minulém akademickém roce za ně platil 112 korun za noc. Od 1. července však došlo ke zvýšení ceny a od minulého semestru jej stály už 150 korun za noc. Teď má dojít k dalšímu zdražení. Student Fakulty sociálních studií tak má platit od 1. února 173 korun za noc.

„Pro studenty, jejichž rozpočet je omezený, jde o nárůst skutečně drastický až likvidační. Tímto tempem se studium na univerzitě stane záležitostí pouze místních, kteří nemusí dojíždět a hledat ubytování, nebo studentů z bohatých rodin,“ svěřil se Mikloš.

Zdražení se přitom nedočkaly pouze koleje v Komárově. Stejné relativní zvýšení cen hlásí i studenti z kolejí Veveří v centru města. Navýšení o dalších patnáct procent od začátku února znamená pro studenty meziroční nárůst kolejného o téměř 55 procent a univerzita by měla zdražovat i nadále. Od podzimu o dalších deset procent.

Podle mluvčího Masarykovy univerzity Radima Sajbota se však jedná o dvě různé vlny zdražování. „V létě loňského kalendářního roku došlo k prvnímu navýšení cen kolejného takřka po třech letech, přičemž toto zvýšení bylo zapříčiněno extrémním nárůstem cen energií. Vedení univerzity se však rozhodlo nepřenášet nárůst cen energií na studenty v plné výši a rozdíl mezi cenou energií a novou cenou kolejného uhradilo ze svých rezerv částkou minimálně šedesát milionů korun. Univerzita také dříve deklarovala, že bude-li se cena kolejného v tomto akademickém roce měnit, stane se tak nejdříve po novém roce, a to maximálně pouze o inflaci na základě takzvané inflační doložky, která je součástí každé smlouvy o ubytování,“ uvedl Sajbot.

Špatná hygiena a vypnuté topení

Studenti na únorové zdražování zareagovali peticí a otevřenou diskuzí v Informačním systému univerzity. Vadí jim také to, že vedení Správy kolejí a menz to studentům oznámilo pouze deset dní před navýšením, známé přitom mělo být už od listopadu, stejně jako to, že výše ubytovacího stipendia podle nich zůstává stejná a studentům už před únorovým zdražováním nepokryla nájem ani za jeden měsíc ubytování.

Podle Sajbota mají ale v ubytovací komisi, která zasedala v listopadu, zastoupení také studenti a o nárůstu ceny kolejí byly informovány kolejní rady během pravidelného jednání. Prostředky, ze kterých se vyplácí ubytovací stipendium, má navíc v kompetenci ministerstvo školství a přesná výše tohoto stipendia se vypočítává podle výše dotace ministerstva a počtu žadatelů.

„Aktuálně se výše ubytovacího stipendia pohybuje okolo 3 100 korun za semestr, přičemž celková částka vyplacená Masarykovou univerzitou na ubytovacích stipendiích v loňském kalendářním roce činila víc než 102 milionů korun. Studenti mohou dosáhnout také například na sociální stipendium, jehož výše je stanovená zákonem a v tomto kalendářním roce činí 4 325 korun měsíčně. Masarykova univerzita navíc prostřednictvím stipendia pomáhá studentům, kteří se ocitnou v náhlé tíživé životní situaci,“ sdělil Sajbot s tím, že univerzita po studentech nepožaduje plnou výši inflace a ti se navíc nemusejí obávat dodatečného vyúčtování za energie, jako je tomu u běžného pronájmu.

Zvyšování kolejného a pozdní oznámení ale není jediné, na co si studenti stěžují. Vedení univerzity a Správa kolejí a menz s nimi podle nich nedostatečně komunikuje. Studenti totiž požadují například informace o tom, k čemu jsou jejich peníze využívány. Mnozí totiž upozorňují nejen na obecně nízký komfort studentských kolejí, ale i na jejich špatný stav, nízkou úroveň hygieny nebo na to, že v pokojích je zima.

„Na mých kolejích například v noci vypínají topení a teplota v pokoji klesá k šestnácti stupňům. Po stížnostech s tím, že se několik týdnů nic nedělo, ke mně přišli údržbáři s teploměry, které přes den, kdy do pokoje svítilo slunce a radiátor byl v provozu, navzdory tomu, že je většina studentů během dne mimo kolej, naměřily povolenou teplotu,“ uvedl Mikloš.

Masarykova univerzita není jedinou brněnskou univerzitou, která ceny kolejného zvyšuje. Podle mluvčí Vysokého učení technického Jany Vyklické koleje brněnské techniky zdražily od 1. ledna o deset procent.