Zásadní zlom v energetice je tady. Poslanci schválili novelu zákona, díky níž mohou domácnosti či obce od července příštího roku sdílet čistou elektřinu. V dalším dílu seriálu Deníku o komunitní energetice přinášíme ohlasy odborníků. Popisují, v čem vidí přínosy, ale i úskalí.

Cestou komunitní energetiky a sdílení elektřiny se vydávají v obci Červená Voda v Pardubickém kraji. Jednu fotovoltaickou elektrárnu mají nainstalovanou na základní škole. Připravují další úsporné projekty pro kino, knihovnu či hasičskou zbrojnici. Na dva už získali dotaci. „Cílem je maximalizovat soběstačnost obce ve výrobě energie. Novela otevře možnosti sdílení elektřiny z jedné budovy do jiného místa,“ řekl Deníku tamní starosta Petr Mareš.

Jak? Třeba škola v obci je přes letní prázdniny zavřená a spotřeba energie tedy zanedbatelná. Ze slunce získanou a díky solárním panelům vyrobenou energii tak mohou využít i na nedalekých tenisových kurtech. Umožní to revoluční novela energetického zákona z dílny ministerstva průmyslu a obchodu, která na začátku prosince prošla sněmovnou.

V červenci to vypukne

Noví zájemci o sdílení zelené energie se už objevují. „Příští rok můžeme očekávat boom komunitní energetiky - zákon je připravený kvalitně a navíc je nyní téměř jisté, že bude schválen do konce roku. Od ledna tak budou moci vznikat energetická společenství a od července potom mohou začít sdílet elektřinu,“ sdělila právnička a expertka na energetické právo společnosti Frank Bold Laura Otýpková.

Podle Hnutí Duha lidé mohou vzít proměnu české energetiky do vlastních rukou a zajistit si dodávku čisté energie z vlastních zdrojů.

„Trh se otevírá deseti milionům lidí, kteří budou moct sdílet čistou lokální a cenově stabilní elektřinu mezi sebou, s obcemi či místními firmami. Obnovitelné zdroje energie se tak stanou dostupné každému, i když nemá vlastní pozemek, střechu či peníze na vlastní zdroj,“ popsal vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh.

Komunitní energetika získává stále větší popularitu u nás i ve světě:

Doplnil, že podle loňské studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech by komunitní projekty mohly v roce 2040 dodávat až 12,7 GWh elektřiny ročně, tedy více než dvojnásobek současné celkové výroby z obnovitelných zdrojů v Česku. Podle Koželouha třeba v blízkosti větrných elektráren lidé získají šanci na elektřinu za nižší ceny, což povede k odblokování jejich výstavby.

Novinka má přinést ještě větší změnu, než byla liberalizace trhu s elektřinou po roce 2006, odkdy si domácnosti volí obchodníka, od něhož elektřinu kupují. „Nový zákon sice klade desítky překážek, ale nabízí i tisíce příležitostí,“ komentoval Jiří Krist z Unie komunitní energetiky a předseda ENERKOM Opavsko.

Náklady se zaplatí

Podle odborníků ale zápas o efektivní fungování komunitní energetiky teprve začíná. „Pro obce i občany je zásadní nejen dlouhodobá právní stabilita a předvídatelnost, ale i návratnost nákladů, které budou investovat,“ poznamenal místopředseda Sdružení místních samospráv ČR Oldřich Vávra.

Jak poukázal, zcela jiná návratnost bude u obce, která může čistě vyrobenou elektřinu třeba ze střechy budovy vlastní distribuční sítí propojit například s blízkou čistírnou odpadních vod se stálou spotřebou, a poté u obce, která bude řešit komplikovanější distribuci této elektřiny. „Velkým tématem obecně je přístup do distribuční sítě. Infrastruktura je nyní v podstatě monopolizovaná,“ zmínil Vávra.

Novela energetického zákona, která umožní sdílení elektřiny, představuje revoluci:

Hnutí Duha pak upozornilo na to, že poslanci u novely nepodpořili zavedení výhodnější dynamické metody rozdělování sdílené elektřiny (při ní je zohledněna aktuální spotřeba elektřiny každého účastníka sdílení) ani účast jednoho odběrného místa v rámci více společenství. Co to znamená? To se dozvíte v dalším díle seriálu Deníku o komunitní energetice.