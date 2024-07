Místní se shodují na tom, že do fotovoltaiky a zelené energie nelze investovat bezhlavě. Jak efektivně pracovat s obnovitelnými zdroji se ve Zbůchu učí ve spolupráci se společenstvím Enerkom Plzeňsko. „Snažíme se tady rozpohybovat všechno, co se týká energetiky a co nám současná legislativa přináší. Smysluplně. Nemůžete třeba bezmyšlenkovitě fotovoltaiku umísťovat na starou budovu. Základem je energetický posudek,“ podotýká předsedkyně spolku Andrea Kubernátová.

Místní logistická společnost Ten Expres nyní vyrábí díky obnovitelným zdrojům 88 kWp (výkon fotovoltaického panelu nebo celé solární elektrárny za plného slunce) a po plánovaném rozšíření dosáhne na 350 kWp. Což už je víc energie , než spotřebuje. V komunitě by se mohlo lépe nakládat s přebytky, takový instalovaný výkon jim totiž údajně distributor nedokáže připojit do veřejné sítě.

Zbůch je historicky hornická obec v někdejších Sudetech. Po ukončení těžby černého uhlí tam zůstal obrovský areál s budovami, které teď různé firmy využívají jinak. „Například vyrábí betonové prefabrikáty nebo jsou tam sklady. Vhodná místa a velké plochy pro fotovoltaické elektrárny. Naráží ale na problém staré nedostatečné přenosové sítě. Infrastruktura to brzdí,“ poznamenává starosta.

Napomoci k tomu má pilotní projekt, jeden z nedávno podpořených ve výzvě ministerstva životního prostředí pro zakládání energetických společenství. Celá energetická komunita je založená na decentralizaci a v třítisícovém Zbůchu do ní chtějí zapojit místní obyvatele. „Zatím do toho jde s námi asi čtvrtina lidí, co mají fotovoltaiku na domech. Zájem je také od společenství vlastníků bytových jednotek, místního centra pobytových a terénních sociálních služeb nebo podniků ze soukromé sféry,“ líčí Duchek.

I proto se zapojili do nově vzniklého energetického společenství. Cíl? Vyrábět a sdílet nespotřebovanou energii nejen mezi svými odběrnými místy, ale i pro jiné členy. „Slibujeme si od toho, že přebytky vyrobené elektřiny využijeme na různých odběrných místech, jako jsou škola a školka, dům s pečovatelskou službou, obecní úřad nebo knihovna, rozšířená o byty, kde počítáme s novým komunitním centrem. Máme vytipovány i sociálně slabší rodiny, které chceme do toho programu potom také zařadit,“ popisuje Duchek.

Novou mateřskou školu stavějí v obci Zbůch na Plzeňsku. Počítají s tím, že střechu osadí fotovoltaikou . Solární panely plánují i na dalších obecních budovách. I díky komunitě a sdílení elektřiny chtějí v budoucích letech dosáhnout co největší energetické soběstačnosti. „Potenciál je velký. Ve výsledku počítáme s přebytky. Bude prostor pro sdílení,“ věří starosta Zbůchu Dušan Duchek.

Podle Kubernátové totiž u veřejnosti stále panuje obava z energošmejdů. „Ti jsou i v našem regionu bohužel pořád dost aktivní. Je proto třeba nové možnosti lidem vysvětlit,“ dodává s tím, že řada lidí a firem by se do sdílení elektřiny v komunitě přidala, ale zatím čekají, co se bude dít.

Princip sdílení začne platit o měsíc později, než bylo původně plánováno – tedy až 1. srpna 2024. To se spustí dočasné řešení Elektroenergetického datového centra, které umožní získat data o vyrobené a sdílené elektřině takřka v reálném čase. S plným provozem centra se počítá od poloviny roku 2026.

Existují však jiné brzdy. Kromě technických, tedy právě nedostatečné infrastruktury, problémům s kapacitou trafostanic a připojením do sítě, zájemci o komunitní sdílení zmiňují často vysoké distribuční poplatky. „Motivace je horší, když sice budete sdílet elektřinu sousedovi přes ulici, ale budete muset platit distributorovi stejné poplatky jako dosud,“ zmiňuje za Enerkom Plzeňsko Zdeněk Strejc.

Bioplynka pojede i na zbytky potravin

I majitel nedaleké firmy Agro Energy s drůbežárnou a bioplynovou stanicí Vejprnice Václav Štefánek by raději sdílel komunitně, než energii posílal velké energetické společnosti. Zapojil se proto do společenství. „Mohli bychom prodávat elektřinu výhodněji těm, co o ni stojí,“ vysvětluje. V současnosti dodávají do sítě ČEZ, vlastní spotřeba elektřiny činí jen jednotky procent, vznikající teplo částečně využívají budovy v areálu.

Zařízení má výkon přes 530 kW. „Vyrábíme vlastně nepřetržitě celý rok, asi 310 dní. Vyjma plánovaných technických odstávek,“ tvrdí Štefánek. Ročně bioplynka zpracuje celkem více než 6 000 tun kukuřičné siláže, 3 000 tun drůbežího hnoje, k tomu obilí a travní siláž. „Kukuřici pěstujeme jako energetickou plodinu na zhruba čtyři sta hektarech. Bez svých polí bych do toho nešel. Závislost na cenách vstupních surovin je obrovská,“ říká.

Zápach není velký problém pro okolí díky uzavření organických materiálů v utěsněných fermentorech. Z nich se postupně uvolňuje přirozeně vznikající bioplyn s vysokým obsahem metanu.

Nově chce firma investovat do rozšíření provozu na zpracování gastroodpadů. „Předběžně máme nasmlouváno, že nám budou firmy svážet 6 000 tun gastroodpadů ročně,“ doplňuje Štefánek. S rozjezdem počítá příští rok.

Dobrá praxe: Litultovice

- První funkční energetická komunita v Česku.

- Energie vyrobená na střeše školy se v obci Moravskoslezského kraje sdílí s několika domácnostmi a úřadem městysu.

- Jde o pilotní projekt Skupiny ČEZ, která si ověřila funkčnost systému komunitní energetiky (obsahující chytré měření i obchodování s přebytky). Dobrá praxe: Rybniště

- Obec v Ústeckém kraji se rozhodla pro zavedení energetického managementu za pomoci softwaru umožňujícího samoodečty propojené s QR kódy nalepenými u všech měřidel.

- na základě měření a jeho hodnocení se dosahuje úspor. V Rybništi například zjistili, že kuchařky ve škole používají starý konvektomat, který se dlouho zahřívá. Díky pořízení nového přístroje dosáhnou úspory.

- Po inventuře všech odběrných míst a jejich potřeb zahájili pravidelná měření spotřeby. Následně navrhují opatření, které v první řadě vedou k energetickým úsporám a hned poté k budování vlastních zdrojů energie. Loni za projekt Energetický management svépomocí získalo Rybniště ocenění Obec 2030. Dobrá praxe: DSO Tolštejn

- Dobrovolný svazek obcí Tolštejn v Ústeckém kraji je zatím jediným takovým svazkem, který má vlastní tzv. SECAP a využívá sdílený energetický management. Zahrnuje sedm obcí.

- SECAP je zkratkou pro Akční plán udržitelné energetiky a klimatu. Rozkrývá potenciál území a zdrojů v okolí. Na základě dat pak odhalí příležitosti pro komunální i komunitní energetiku a ochranu životního prostředí.

- Zpracovat SECAP pro každou malou obec zvlášť je náročné. Dobrá praxe: Karle

- Obec na Svitavsku poskytla na svých pozemcích developerovi prostor pro stavbu malého větrného parku.

- Za podmínky, že ze tří větrných elektráren jedna patří obci Karle. Spočítali si, že vydělají víc než za původně nabízený pronájem pozemků. Zisk z výroby elektřiny tvoří asi deset procent obecního rozpočtu.

- V celkovém ekvivalentu spotřeby by výroba z tohoto jednoho větrníku pokryla nejen celou obec se 400 obyvateli, ale i obce v okolí.

Sdílení elektřiny nabralo zpoždění. Kvůli datovému centru i lhůtám

Ostrý start komunitní energetiky se odložil z července na srpen. Mohou za to prodlužované přípravy nové instituce - Elektroenergetického datového centra (EDC). Podle odborníků v praxi ještě může nastat situace, že zájemci o sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů letos nestihnou vhodné období – tedy slunné měsíce.

Zájemcům o sdílení elektřiny radí Unie komunitní energetiky (UKEN). „Česká úprava sdílení je velmi kvalitní a v dobrém smyslu slova předbíhá dobu – z velké části odpovídá i novým evropským požadavkům na nedávno schválený redesign trhu s elektřinou,“ komentovala právnička Frank Bold a UKEN Eliška Beranová.

Unie na svém webu vysvětluje i zásadní rozdíly mezi účastníky sdílení: aktivním zákazníkem a energetickým společenstvím. Ten první je držitelem odběrného místa, odebírá elektřinu, a navíc je výrobcem. Elektřinu může sdílet do jiného předávacího místa, třeba z bytu na chalupu. Nebo i sousedovi, a to do nejvýše deseti předávacích míst jiných zákazníků. Bezplatně i za úplatu.

Energetická společenství jsou vhodná pro větší a různorodější komunitu. Umožní sdílení elektřiny mezi domácnostmi, fotovoltaikami z obecních budov, malými a středními podniky, které mají vlastní obnovitelné zdroje energie a nejsou schopny je spotřebovat.

Čekání na novou instituci

Za novinku si však připlatí všichni odběratelé elektřiny, i když se sdílení nezúčastní. Letos symbolickou částkou 5,10 koruny za každé odběrné místo měsíčně. Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí, podle něhož se ve fakturách nově objeví cena za novou instituci – právě Elektroenergetické datové centrum.

Schválení jeho provozního řádu patří mezi poslední kroky nutné pro sdílení. Podle zjištění Deníku by se tak mělo stát před 1. srpnem. Nová instituce bude zodpovědná za vyhodnocování dat ze sdílení elektřiny, která získá díky průběhovým elektroměrům. Ty jsou pro sdílení nezbytné. „Distributor tyto nové elektroměry instaluje zdarma do tří měsíců na žádost podanou prostřednictvím zmíněného centra. To je možné až po registraci u EDC,“ vysvětlila Anna Michalčáková z Unie komunitní energetiky.

Právě nastavené lhůty a zdlouhavé byrokratické cvičení, od registrace až po na instalaci chytrého elektroměru, je podle expertů komplikací pro zájemce. „Pokud se výrazně nezmění celý proces, je možné, že se start sdílení pro někoho prakticky odloží na začátek příštího roku. Záležet bude i na celkovém zájmu,“ upozornila Michalčáková.

Úprava potřebných vyhlášek podle Energetického regulačního úřadu nebyla jednoduchá. „Novela energetického zákona známá jako Lex OZE II, která přinesla sdílení do legislativy, nabyla účinnosti teprve v lednu. Veškeré úpravy našich podzákonných předpisů tak probíhaly v hektickém tempu, vše jsme museli stihnout za několik měsíců,“ vysvětlila členka Rady Energetického regulačního úřadu Martina Krčová.