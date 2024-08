Do éry komunitní energetiky v srpnu vkročili lidé v Česku. Díky povolení sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů se rozšiřují možnosti majitelů fotovoltaiky. Jedním z cílů státu při tomhle kroku je v budoucnu posílit jejich energetickou soběstačnost. Jakýmsi centrálním mozkem pak má být Elektroenergetické datové centrum (EDC), nově vzniklá instituce pro správu a výměnu dat. Na této platformě se zájemci o sdílení elektřiny registrují. Deník se zaměřil na nejčastější otázky, které s tímto tématem souvisí. Za EDC odpovídal předseda představenstva Petr Kusý.

Jaký je podle prvních čísel zájem o sdílení elektřiny v Česku?

Registrace u EDC je možná od začátku srpna. „První srpnové týdny jsou pro nás žhavým testem, protože v reálném provozu ověřujeme teoretické nastavení systému. Aktuálně evidujeme již více než 6200 žádostí o registrace. Další důležité číslo je počet registrovaných EANd, tedy výroben, které následně začnou poskytovat, respektive sdílet elektřinu. Těch máme již více než 2000,“ shrnul předseda představenstva EDC Petr Kusý.

Co je v kompetenci Elektroenergetického datového centra?

Podpora sdílení elektřiny je pouze první z několika služeb EDC, ty budou přibývat. Postupně vznikne výrazně robustnější systém pro další prvky moderní energetiky, který ve druhé polovině roku 2026 umožní zajistit služby související i s akumulací, agregací či flexibilitou. Pro zájemce o sdílení od začátku července funguje infolinka 800 720 204, připraveny rovněž videomanuály. Vše potřebné je uvedeno na webu www.edc-cr.cz.

Jak je to s výměnou elektroměru? Jaký potřebuji, abych mohl sdílet?

Aby zákazníci mohli zahájit sdílení, musí být v místě, kde bude elektřina vyrobena (EANd), stejně jako v místě, kam bude elektřina následně sdílena (EANo), osazen průběhový elektroměr. U výrobny je tento typ elektroměru již obvykle přítomný. V místě, kam budou zákazníci vyrobenou elektřinu sdílet, musí příslušný distributor elektroměr zdarma vyměnit. Na výměnu má nejdéle tři měsíce. Podle zástupců EDC se nicméně provádějí ve výrazně kratších termínech. Pokud jsou místním distributorem společnosti ČEZ distribuce, EG.D nebo PREdistribuce, není nutné o výměnu elektroměru žádat předem. Tyto společnosti provedou výměnu automaticky na základě informace EDC o registraci ke sdílení. Nachází-li se odběr u některé z lokálních distribučních společností, doporučuje se zákazníkům obrátit se přímo na tuto společnost. V tomto případě může být postup odlišný.

Jak mám konkrétně s výměnou elektroměru postupovat?

Zákazník si musí zaregistrovat v EDC konkrétní odběr (EAN) do skupiny sdílení. Na základě registrace bude EDC informovat příslušného distributora, aby podnikl kroky k výměně elektroměru. Je potřeba vyčkat na reakci distributora. V některých případech dojde k uzavření nové smlouvy o připojení, jindy bude postačovat dodatek k té stávající. Následně se distributor domluví se zákazníkem na termínu výměny elektroměru. Po nainstalování bude distributor automaticky informovat EDC, že jsou splněny všechny podmínky pro sdílení.

| Video: Youtube

Kdo mi zaplatí nasdílenou elektřinu?

Cena za samotnou nasdílenou elektřinu je čistě na dohodě mezi zákazníky. Stejně tak není ani určena forma takové dohody. Zákazníkům se doporučuje uzavřít dohodu v písemné formě, ať mají jistotu a předejdou případným nedorozuměním. Elektřinu je možné zasílat zcela zdarma (například v rámci rodiny), nebo si zákazníci mezi sebou mohou dohodnout cenu.

Platí se nějaké poplatky navíc?

Za nasdílenou elektřinu se nehradí žádné další poplatky navíc. Zákazník, který nasdílenou elektřinu odebírá, platí úplně stejné distribuční poplatky, jako kdyby si elektřinu nakoupil od svého stávajícího dodavatele. Pokud zákazníci sdílí elektřinu na stejné adrese (jedné skříni HDS), budou distribuční poplatky ještě o něco nižší. Zákazníkům v okamžiku sdílení nebudou účtovány poplatky za distribuované množství ve vysokém i nízkém tarifu, za systémové služby ani za podporu obnovitelných zdrojů energie.

Dodavatelské firmy nicméně začaly od začátku prázdnin účtovat regulovanou cenu za provoz nesíťové infrastruktury. Co to znamená?

Rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se zákazníkům včetně těch, kteří elektřinu nesdílí, účtuje 5,10 koruny měsíčně za každé odběrné místo. Poplatek za činnost nové instituce EDC zároveň nahrazuje dříve používanou cenu za činnost operátora trhu. Z původních 4,14 koruny bez daně je nově 9,24 koruny. „Fungování EDC financují skrze nový poplatek všichni spotřebitelé, je proto klíčové, aby instituce fungovala v jejich zájmu,“ uvedla právnička Unie komunitní energetiky Eliška Beranová. Dodala, že informační systém by měl být průběžně vylepšován.

Používám „kombinovaný“ EAN, mohu elektřinu i tak sdílet?

Zákazník-výrobce, který by chtěl vyrobenou elektřinu dále sdílet, musí využívat výrobní EAN. Pokud využívá pouze svůj spotřební EAN (někdy také označovaný jako kombinovaný), sdílení není možné. Jestliže zájemce nemá samostatný výrobní EAN, je potřeba, aby se obrátil na svého distributora s žádostí o jeho přidělení. Výrobní EAN může být uvedený přímo ve smlouvě o připojení, v aplikaci distribuční společnosti nebo ho na vyžádání distributor sdělí. Jakmile bude mít zákazník přidělený výrobní EAN, je v dalším kroku potřeba uzavřít (nebo upravit a aktualizovat) smlouvu o výkupu s vybraným vykupujícím (obchodníkem s elektřinou). Až bude smlouva s vykupujícím účinná (a obchodník nechá zaregistrovat výrobní EAN u Operátora trhu s elektřinou), lze tento EAN registrovat ke sdílení.

Ovlivňuje sdílení stávající smlouvy? Nehrozí penalizace, když dodavatel má ve smlouvě podmínku exkluzivity?

Kusý upozornil, že každý obchodník/výkupce má jiné podmínky. „Obecně by si ale měli zákazníci zkontrolovat smlouvu a obchodní podmínky, zda v nich není uvedena nějaká skutečnost nebo povinnost vyplývající z budoucího zapojení do sdílení. Předejdou tak zbytečným problémům a vyhnou se případným sankcím,“ zdůraznil.

Mám virtuální baterii, mohu v tomto případě sdílet elektřinu?

Virtuální baterie je služba, kterou má zákazník sjednanou se svým dodavatelem. Tato služba může mít vliv na budoucí sdílení. Záleží ale na tom, jaké konkrétní podmínky/povinnosti má zákazník se svým dodavatelem domluvené. Zákazníci by měli o záměru sdílet informovat svého dodavatele a podmínky služby spolu zkontrolovat, případně upravit, aby bylo sdílení umožněno.

Jakým způsobem mohu smlouvu s EDC uzavřít?

Prvním krokem je registrace do portálu EDC. Následně s EDC zákazník uzavře smlouvu o přístupu. Návrh k podpisu obdrží e-mailem. Zákazník si může vybrat, jakým způsobem smlouvu podepíše. Na výběr má elektronický podpis osobním kvalifikovaným certifikátem nebo úředně ověřený fyzický podpis, například pomocí služby Czech POINT, u advokáta či notáře. Podepsanou smlouvu pak zašle zpět do EDC e-mailem na adresu info@edc-cr.cz.

Mohu při komunikaci s EDC využít datovou schránku či prostředky Identity občana?

Dokument odeslaný prostřednictvím systému datových schránek nemůže EDC přijmout jako akceptovaný návrh smlouvy. Na rozdíl od subjektů státní správy není EDC tímto způsobem umožněno z datové schránky získat přesnou identifikaci jednající osoby. Podle aktuálně platné legislativy stejně tak nemůže EDC využívat pro přihlášení do portálu ani služeb Bankovní identity či dalších prostředků Identity občana. „Ve finálním řešení EDC s tím ale již počítáme a uživatelé portálu je budou moci využít,“ zmínil Kusý.