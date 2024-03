Za kolik peněz nyní lze postavit nový jaderný blok? Neexistuje jednoduchá odpověď. V éteru různí mluvčí žonglují čísly a srovnávají nesrovnatelné. Je otázkou, co vše se započítá do nákladů. Například jde o nutné další stavby, o financování po dobu výstavby a také o vícenáklady vzniklé navyšováním požadavků bezpečnosti v průběhu realizace.

Podle vašich odhadů by v případě odstavení uhelných elektráren kolem roku 2030 ve střední Evropě zřejmě chybělo až 250 TWh elektřiny. Bylo by je možné nahradit například jadernými elektrárnami? Pokud bychom chtěli hypoteticky nahradit oněch 250 TWh elektřiny čistě jadernými bloky o velikosti například 1200 MW (dnes již relativně menší číslo, stavět se budou i bloky 1600 MW), pak to čistě na úrovni roční výroby a spotřeby odpovídá 28 novým blokům. Výpočet je ale zavádějící, spotřeba se během roku výrazně mění, především výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie výrazně kolísá. Není tedy možné nahradit jen výrobu jako jedno číslo, je třeba mít v soustavě takzvané regulující zdroje, a těmi jaderné zdroje nejsou.

Ano, jaderné bloky se často realizují také za násobky původní ceny, ale zároveň platí, že všechny jaderné elektrárny jsou za dobu jejich života mimořádně rentabilní. Je to tedy o politickém boji různých skupin.

Kdy očekáváte, že se ČR změní z vývozce elektřiny v jejího dovozce?

Očekávám, že se z výrazného vývozce změní v nevýrazného dovozce. Stane se to v době, kdy bude z tržních důvodů výhodnější nakupovat v určitém vyšším množství elektřinu v zahraničí. Bude to dáno především kombinací ceny povolenky a elektřiny.

Dá se tomuto zlomu nějak zabránit?

Otázkou je, proč mu bránit? Neexistuje žádná česká elektřina, hranice v Evropě jsou nyní jen jakési čáry, víceméně arbitrárně nakreslené. Neexistuje zdroj český nebo německý, také kapitál je často mezinárodní. Ano, je tu omezení dané kapacitou propojení. Pokud alespoň částečně posílíme přeshraniční kapacitu elektrických sítí, může být jistá úroveň dovozu pro Českou republiku i výhodná, protože v Německu či Polsku bude pravděpodobně o něco výhodnější vyrábět elektřinu z větru z důvodu větší větrnosti. A také u plynu poplyne výhoda z důvodu o něco kratší dopravní trasy. Nevnímejme systém energetiky jako státně uzavřený.

Jaké řešení energetického mixu by podle vašeho názoru pro Česko bylo do budoucna nejvhodnější?

Dlouhodobě a konzistentně říkáme, a máme to podložené výpočty provozu i ekonomiky, že pro Českou republiku bude výhodné mít přibližně třetinu elektřiny z jádra, třetinu z OZE a třetinu z plynu, prozatím zemního. Co se týče mixu primárních zdrojů, tam bude větší podíl plynu, přinejmenším ve střednědobém horizontu.