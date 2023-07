Kdo se chce před vysokými cenami bránit instalací vlastního tepelného čerpadla nebo zateplením domu, bude si muset počkat přes prázdniny. Dotační program na jejich podporu Nová zelená úsporám totiž o prázdninách čeká „letní spánek“ a žádosti nebude přijímat. Znovu se rozjede od září.

Důvodem je přesun systému financování z jednoho operačního programu Evropské unie do druhého. Nově se prostředky budou čerpat z Modernizačního fondu, k dispozici z něj až do konce roku 2030 bude 55 miliard korun. „Proto je přes léto potřeba technologická přestávka, aby doběhly žádosti a nově se nastavil systém. Z hlediska podmínek dojde ke zjednodušení,“ popsala Deníku náměstkyně ministra životního prostředí Eva Volfová.

Vyšší podporu než dosud mohou získat zejména lidé, kteří se rozhodnou dům zateplit komplexně. V tom případě mohou nově dostat až 950 tisíc korun místo dosavadních 650 tisíc korun. Úbytek tepla tak sníží hlavně silná tepelná izolace a nová okna s trojskly, vyplatí se i instalovat efektivní technologie na vzduchotechniku a rekuperaci tepla. „Tyto chytré a kvalitní renovace výrazně zlepší komfort bydlení a umí snížit spotřebu energie o 60 až 85 procent,“ připomněl odborník na úspory z Centra pasivního domu Michal Čejka.

Přestože se mnozí lidé snažili ještě na poslední chvíli před prázdninami stihnout podat žádost, podle odborníků to tak rychle stihnout nelze. „K podání žádosti je potřeba spousta dokumentace, kterou není možné vyřídit během minuty,“ vysvětlila expertka na dotace ze společnosti Woltair Klára Zíková. Doporučuje proto, aby si žadatelé nejprve přes prázdniny důkladně připravili všechny nutné podklady, aby potom u úřadů nenarazili.

Rozšíření dotací

Novinkou bude rozšíření dotací na výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo. Papírování přitom podle Zíkové bude čekat zejména majitele plynového kotle staršího dvaceti let. „Pro kladné vyřízení žádosti budou muset doložit doklad prokazující stáří kotle v případě, že rok výroby není uveden na štítku topidla,“ uvedla Zíková.

Naopak by ani chvíli neměli váhat s nákupem tepelného čerpadla ti, kteří si jím chtějí nechat vytápět dům již v letošní topné sezoně. „Mnoho zákazníků váhá a vyčkává. Montážní kapacity jsou zbytečně nevyužité a na podzim budou možná vytížené až příliš,“ upozornil předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel Lubomír Kuchynka.

Rychlý nákup čerpadla doporučují i další odborníci. Kdo jím chce podle nich topit už v zimě, má na to již jen pár týdnů. „Kdo bude čekat déle, start topné sezony nestihne,“ předvídá jednatel společnosti Master Therm Jiří Svoboda.

Mnozí lidé si stěžují, že jsou žádosti o dotace příliš komplikované a zejména staří žadatelé jim nerozumí. „Vím, že to není úplně bez potíží, sami jsme to vyplňovali rodičům,“ připustila náměstkyně Volfová.

Zdůraznila ale přitom, že se nejedná o úplně neřešitelnou situaci. „Lidé se mohou také obrátit na poradce. Když si uvědomíme, že za to potom dostanou třeba i stovky tisíc, asi stojí za to tomu věnovat nějakou hodinu nebo dvě,“ prohlásila.

Desetitisíce žádostí

V aktuální etapě Nové zelené úsporám od října 2021 si zájemci podali přes 146 tisíc žádostí s požadavkem na dotaci 32 miliard korun. Schváleno bylo přes 130 tisíc žádostí, na účty žadatelů odešlo téměř 14 miliard korun.

Podle úředníků se lidé nemusí bát, že by peníze z dotací nedostali. „Dotace jsou nárokové. Žádost je zamítnuta pouze v případě, že žadatel ani po výzvě nenapraví chyby ve svém podání, případně nedoloží požadované doklady o realizaci projektu a tím nesplní podmínky dotace,“ dodala mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová.

Co se od září v Nové zelené úsporám změní:



- podpora úsporných opatření bude výhodnější, zejména u komplexního zateplení

- na komplexní zateplení se výrazně zvýší dotace; zatímco dosud na ně mohli žadatelé dostat nanejvýš 650 tisíc korun, nově to bude až 950 tisíc korun

- zmírní se nároky na administraci žádostí

- stejně jako nízkopříjmové domácnosti v rodinných domech, na něž se podpora vztahovala dosud, budou mít nárok na dotace i senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení a lidé se třetím stupněm invalidity žijící v bytových domech

- tyto lidi stát podpoří i v tom směru, aby kvůli obavám z vyšších příspěvků do fondu oprav nebrzdili nákladné renovace domů

- podporu dostanou i bytové domy ve vlastnictví obcí, ty budou moci využít dotace až na 70 procent vynaložených nákladů stejně jako kraje, nadace či příspěvkové organizace

- nově se dotace budou vztahovat i na výměnu starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo

- u novostaveb budou nově podpořeny pouze stavby v nejvyšším energetickém standardu

- nově se bude dotační program zaměřovat speciálně také na mladé rodiny

- bližší informace lze nalézt na webu novazelenausporam.cz



