Ministerstvo životního prostředí od poloviny února změní některé podmínky pro přidělování dotací z programu Nová zelená úsporám. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější související otázky.

Proč úředníci mění některé podmínky pro přidělování dotací z programu Nová zelená úsporám?

Dosavadní pravidla nepomáhala správně plnit slibovaný efekt, tedy skutečné energetické úspory pro domácnost. Až 80 procent dotačních žádostí se totiž týkalo instalace fotovoltaických panelů na střechy rodinných domů, ne však na zateplení domu.

Co je na tom špatného?

Na samotných fotovoltaikách samozřejmě nic. Chyba je v tom, že mnohé domy, na nichž byla fotovoltaika instalována, nesplňovaly podmínku nízké energetické náročnosti. „Taková řešení ale nemají příliš velký ekonomický ani ekologický smysl, protože největší úsporu nákladů na energie a emisí skleníkových plynů přináší snížení energetické náročnosti budov, tedy primárně jejich kompletní zateplení,“ říká odborník na energetické úspory ze společnosti Weber, Saint Gobain Miloš Hutník. Kupříkladu u vzorového domu s energeticky vztažnou plochou 215 metrů čtverečních a energetickou náročností G podle něj přinese samotné zateplení stěn úsporu ve výši 40 procent.

V čem tedy bude změna spočívat?

Program bude upraven tak, aby zejména motivoval vlastníky rodinných domů ke komplexním renovacím. „Ty jim přinesou významné úspory, zvýší komfort bydlení, přispějí k renovaci bytového fondu a v neposlední řadě se budou podílet na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Jaké budou hlavní principy nových podmínek dotací?

Úředníci reagují na vývoj cen fotovoltaických panelů na trhu úpravou jednotkové výše podpory. Větší důraz kladou na co nejvyšší využití vyrobené energie pro vlastní potřebu domácnosti místo toho, aby ji odváděla do distribuční soustavy.

Kdy plánované změny nastanou?

Změny v podmínkách programu Nová zelená úsporám začnou platit od 15. února. „Příjem žádostí bude kromě krátké několikahodinové technické pauzy pokračovat bez přestávky,“ slibuje ministr Hladík.

Co se konkrétně změní?

- Na instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením mohou žadatelé dostat až 200 tisíc korun (se započtením bonusů ve výši 40 tisíc korun)

- Na instalaci fotovoltaiky bez zateplení tedy budou moci získat až 160 tisíc korun

- Změní se jednotková výše dotace na fotovoltaickou elektrárnu. Základní podpora bude činit 35 tisíc korun, při využití tepelného čerpadla 60 tisíc korun. Za 1 kWp instalovaného výkonu bude dotace 8 000 korun, stejně jako za 1 kWh elektrického akumulačního systému

- Na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku budou moci žadatelé dostat až 125 tisíc korun

- Novinkou bude bonus ve výši 10 tisíc korun za fotovoltaickou elektrárnu, která zajistí ohřev vody

- Maximální rezervovaný výkon pro připojení do sítě bude omezen na 50 procent maximálního výkonu fotovoltaické elektrárny

Proč je tak důležité začít při snaze o úspory od zateplení domu?

Právě zateplení stěn může znamenat největší úsporu energie, v kombinaci s výměnou oken totiž poté provoz domu může spotřebovat až o polovinu méně energie. Další procenta ušetřené energie přinese zateplení střechy a stropu. Až poté se proto vyplatí instalovat úsporné technologie, jako jsou tepelná čerpadla nebo fotovoltaické panely. Nejvíce energie se totiž spotřebuje v zimě, kdy je dům potřeba vytápět. „Pokud domácnost k vytápění využívá elektřinu, nedokážou v zimě fotovoltaické panely vyrobit dostatek energie na pokrytí spotřeby,“ vysvětluje odborník na úspory Hutník.

Jak odborníci změnu podmínek pro přiznávání dotací hodnotí?

Podle Hutníka má změna podmínek a přísnější posuzování skutečné přidané hodnoty provedených opatření jednoznačně velký smysl. „Dotace podobného typu by měly být využívány s maximální efektivitou a s cílem dosažení svého primárního cíle, což je snížení vypouštěných emisí právě skrze nižší spotřebu energií,“ tvrdí Horník. V důsledku budou navíc přínosné i pro žadatele, kteří dlouhodobě ušetří mnohem více peněz než jenom v případě pouhého pořízení úsporných energií.

Co konkrétně znamená možnost využít pro připojení do sítě nanejvýš 50 procent maximálního výkonu fotovoltaiky?

Podle předsedy Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleše Hradeckého se díky tomuto opatření může do sítě prostřednictvím smluv s provozovatelem distribuční sítě, jimiž jsou podle místa připojení buď ČEZ Distribuce, PRE Distribuce nebo E.GD, připojit více fotovoltaik. „Takto připojené domácnosti to prakticky nijak neomezí ve sdílení elektřiny,“ tvrdí Hradecký.

Kdo by měl instalaci fotovoltaiky provádět, aby domácnostem nehrozilo riziko?

Šéf Cechu akumulace a fotovoltaiky Hradecký lidem doporučuje, aby si vybrali některou z členských firem sdružujících se v cechu. Ty jsou totiž pravidelně proškolovány, aby instalaci provedly kvalitně, a také se zavázaly dodržovat etický kodex. Jejich seznam je uveden na webových stránkách caft.cz.

Jaký zájem lidé o zateplování svých domů nyní mají?

Podle nedávného průzkumu zveřejněného aliancí Zateplujeme Česko uvažuje šest z deseti respondentů, že by chtěli úsporná opatření na snížení spotřeby energií provést do tří let. Více než polovinu zájemců od toho dosud odrazoval nedostatek peněz. „Průzkum jasně ukazuje, že Češi jsou připraveni jednat, ale v provedení energetických opatření jim brání finanční a byrokratické bariéry,“ konstatuje výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace Marcela Kubů.

Budou se měnit také podmínky pro další druhy dotací vyhlašovaných ministerstvem životního prostředí?

Dotace na úsporná opatření ze všech podporovaných oblastí programu pokračují za stejných podmínek jako doposud, uklidňují úředníci. Změny se tedy netýkají výzvy Oprav dům po babičce, Nová zelená úsporám Light ani programů na podporu bytových domů.

Kdo by se měl o podmínky dotací na energetické úspory nyní obzvlášť zajímat?

Na dotace a jejich podmínky by se měli zaměřit zejména lidé, kteří dosud topí ve starých neekologických kotlích 1. a 2. třídy. Jejich provoz totiž bude od 1. září letošního roku zakázán. Pokud by v nich tedy topili i nadále, hrozila by jim pokuta ve výši až 50 000 korun. Úředníci by jim ji přitom mohli ukládat opakovaně do té doby, dokud zdroj vytápění nezmění.