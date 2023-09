Má vytápění elektřinou také nějaké jiné výhody? Zejména u přímotopů, ale i u akumulačních kamen je jistě výhodou nízká cena samotného přístroje, když si jej pořizujeme. Bohužel provozní náklady bývají daleko vyšší než u jiného druhu vytápění. Třeba uhlí anebo dřevo lze koupit tak, aby jedna kilowatthodina tepla stála méně než dvě koruny. Ale při vytápění elektřinou stojí jedna kilowatthodina sedm až osm korun, je to tedy až čtyřikrát více než u dřeva nebo uhlí.

Komu se dnes vyplatí vytápět elektřinou? Protože elektřina je nyní mnohem dražší než plyn anebo dřevo či uhlí, vyplatí se jí vytápět pouze v domech a domácnostech, které mají velmi nízkou spotřebu tepla. Tedy v pasivních nebo nízkoenergetických domech, prostě tam, kde by investice do drahého systému, jako je tepelné čerpadlo za stovky tisíc korun, nemusela být čistě ekonomicky rozumná. Jen tam jsou při jejím využití provozní náklady velmi nízké.

Příliš mnoho práce nedá ani zapojení přímotopu anebo jeho údržba…

Zejména u přímotopů je zapojení skutečně velmi jednoduché. Stačí je jen zapojit do zásuvky a už fungují. A kromě toho je u těchto přístrojů také mnohem pohodlnější obsluha. Člověk nemusí nikam nic přikládat, žádné palivo, a nevyžaduje se ani žádná speciální údržba. Samozřejmě je ideální pozvat si každý rok elektrikáře, aby se podíval, jestli je všechno zapojeno a funguje, ale není to bezpodmínečně nutné, zatímco třeba u klimatizace to nutné je.

Existují nějaké způsoby, jak při vytápění elektřinou ušetřit?

Univerzální radou je dobře zateplit celý dům nebo byt. Právě na zateplení se dlouhodobě dají ušetřit desítky procent nákladů na vytápění. U podlahového vytápění se také často kvůli úsporám topí jen desítky hodin denně s přestávkami. Komplikovanější to bývá u vytápěcích systémů napojených na radiátory, v nichž se ohřívá voda. Je to právě proto, že to trvá déle, než se voda v radiátorech ohřeje.

Chytrý termostat či hlavice radiátorů ušetří až pětinu nákladů, radí odborníci

Ale ani elektrické přímotopy obvykle nejedou pořád naplno…

Ani to technicky nejde, protože domácnosti pro přímotopy obvykle využívají zvýhodněnou distribuční sazbu. Při ní bývají takovéto náročné spotřebiče po určitou část dne blokovány tak, že je distributor na několik hodin denně dálkově vypíná. Nemívá při tom ale stálý harmonogram, doba vypínání se průběžně mění podle toho, jak distributor potřebuje svou síť optimalizovat. A šetřit také může sám majitel domácnosti, když má pocit, že už má zatopeno dost, a topení si sám vypne.

