Vytápění plynem v Česku dlouho patřilo k jistotám, které až před rokem zvrátila první sezona po začátku ruské války na Ukrajině. Před zimou nebyly zcela naplněné zásobníky plynu, navíc se jeho cena na mezinárodních trzích vyšplhala na extrémní hodnoty. Se zaplacením faktury za plyn proto měly mnohé domácnosti velké potíže a vznikaly jim vysoké nedoplatky.

Ohledně zásobování plynem se za uplynulé dva roky proměnila nejen cena, zásadně se změnil původ suroviny. Zatímco dosud bylo Česko plně závislé na plynu z Ruska, nyní má jiné dodavatele | Foto: Deník/Vít Šimánek

Letos před začátkem topné sezony je situace příznivější. Tuzemské zásobníky plynu jsou nyní naplněny bezmála z 98 procent a lépe než loni to vypadá i s cenou. „V roce 2021 se průměrná cena plynu pohybovala okolo 1100 korun za megawatthodinu, v roce 2022 se zvýšila na více než 2500 korun a v roce 2023 pozvolna klesá. Od začátku letošního roku to pociťují také naši zákazníci,“ uvedl mluvčí společnosti innogy Pavel Grochál.

Mnohé domácnosti se loni snažily za vytápění co nejvíce uspořit. „To znamenalo v některých případech návrat k tuhým palivům, respektive nárůst jejich částečného využívání coby doplňkového zdroje tepla. Nicméně úplný přechod z plynu na alternativní způsoby vytápění se v dlouhodobém hledisku nepotvrzuje a plyn má stále své místo,“ uvedl provozní ředitel dodavatelské společnosti Armex Energy Tomáš Horyna.

Plusem ve prospěch plynu jeho zmiňované zlevnění. „Všem skupinám našich zákazníků promítáme do ceníků postupný pokles cen na velkoobchodních trzích,“ potvrdil Grochál z innogy. Základní produkt firma letos zlevnila již dvakrát, v únoru a od října, takže je levnější než vládou určený cenový strop. Ten má platit jen do konce letošního roku.

K tak nízkým cenám, jako byly před ruským vpádem na Ukrajinu, se ale trh již podle odborníků nevrátí. „Ruský plyn už zkrátka není a jeho alternativa, tedy dovoz zkapalněného zemního plynu z různých zemí, je už ze své podstaty dražší,“ vysvětlil analytik společnosti ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE) Jiří Gavor.

Ohledně zásobování plynem se za uplynulé dva roky proměnila nejen cena, zásadně se změnil původ suroviny. Zatímco dosud bylo Česko plně závislé na plynu z Ruska, nyní má jiné dodavatele. Novinkou je široké využití zkapalněného zemního plynu (LNG).

„Plynárenský průmysl zvládl pod extrémním tlakem a během rekordně krátké doby investovat do nové struktury jako jsou LNG terminály,“ připomněl Grochál. Tento plyn do českých domácností neproudí pouze z Norska, ale i z řady dalších zemí z celého světa, například z USA či Kataru.

Dodavatelé před zimou zejména potvrzují, že se lidé nemusí bát nedostatku plynu k vytápění. „Zásoby před zimou a začátkem letošní topné sezony jsou dokonce nejvyšší v historii,“ prohlásil Grochál.

Dobrou zprávou podle něj je i to, že zákazníci více než dříve při spotřebě plynu šetří. „Registrujeme vyšší motivaci k úsporám a nárůst investic do obnovitelných zdrojů. To přispívá k vyšší energetické bezpečnosti,“ dodal.

Jak pečovat o plynové kotle



* Hořák plynového kotle je během roku v provozu přibližně 2500 hodin. Protože v kotli probíhá spalovací proces vyvíjející vysoké teploty, je třeba provádět pravidelnou údržbu a revizi autorizovaným servisním technikem.



* Výrobci doporučují provádět kontrolu plynového kotle jednou ročně, příslušná vyhláška stanovuje tuto povinnost pro firmy a podnikatele jednou za tři roky.



* Nejlepší variantou pro bezpečný provoz plynového kotle je kombinace každoročních servisních prohlídek s revizí plynového zařízení každé tři roky. Běžní občané ovšem mají spotřebič užívat bezpečně. Zákon ale přesně nedefinuje, co to konkrétně znamená.



* I když tedy domácnosti povinnost pravidelných kontrol ze zákona nemají, vyplatí se to i jim nejen kvůli ochraně zdraví, ale také pro případ jednání s pojišťovnou. Ta bude v případě pojistné události chtít vidět doklady o tom, že jste údržbu nezanedbávali. O kontrolách plynového kotle si proto nechte vystavit protokol a pečlivě ho uschovejte.



* U plynových kotlů se kromě toho musí provádět pravidelná údržba spalinových cest. Na tento úkon je třeba pozvat kominíka.



* Pravidelná péče o plynové spotřebiče se vyplatí i proto, že si jejich majitelé někdy zpočátku ani nemusí všimnout, že je s nimi něco v nepořádku. Často totiž bývají umístěny ve zřídka navštěvovaných částech domu (suterénu, technické místnosti, kotelně apod.).



* Pokud se kvůli závadě na topidle plyn spaluje nedokonale, může se v nevětraných prostorách hromadit oxid uhelnatý. Tento plyn bez barvy a zápachu lidské smysly téměř nepostřehnou. Ve větším množství je však prudce jedovatý.