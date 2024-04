Teploty se v posledních dnech vyšplhaly i výrazně přes dvacet stupňů, takže některé teplárny přerušily provoz. Česko zažilo nejteplejší zimu za posledních více než šedesát let. Nižší spotřeba by se měla projevit i na fakturách za dodané teplo, ale až ve vyúčtování v příštím roce.

Česko zažilo nejteplejší zimu za posledních více než šedesát let. Nižší spotřeba by se měla projevit i na fakturách za dodané teplo, ale až ve vyúčtování v příštím roce | Foto: Shutterstock

Kvůli teplejšímu počasí teplárny od loňského září do letošního března zaznamenaly spotřebu o patnáct procent nižší, než je desetiletý průměr. S topením se navíc začalo až v říjnu, tedy o měsíc později, než je obvyklé.

„Velmi teplé počasí výrazně snížilo potřebu tepla v topné sezóně. Při průměrné spotřebě 18,5 gigajoulů tepla od září do konce března nám vychází úspora vlivem počasí 2,5 gigajoulu tepla na byt. Podle ceny tepla to může znamenat úsporu i přes dva tisíce korun na byt,“ uvedl ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek.

Navzdory předpovědím, které pro letošní rok věštily dražší energie kvůli zvýšení ceny jejich regulované složky, jdou jejich ceny pro konečné spotřebitele naopak dolů:

Dobrá zpráva: Ceny energií klesají. A bude ještě lépe, tvrdí odborníci

Nižší spotřeba v zimě se ale ještě výrazně neprojeví na aktuálních fakturách, neboť konec zúčtovacího období je stanoven na poslední prosincový den. Na příjemnější fakturu se tedy spotřebitelé mohou těšit v příštím roce.

Každopádně energetický analytik z portálu Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák předpokládá, že teplá zima se na cenách projeví nejspíše výrazně. „Existuje několik faktorů, které snižovaly spotřebu tepla. Mírná zima je tím nejpodstatnějším. Dalšími jsou například investice sdružení vlastníků jednotek do zateplení nebo optimalizace spotřeby. Některá sdružení také zvýšila podíl spotřební složky oproti základní, aby se více zohledňovala individuální spotřeba,“ přiblížil.

České zásobníky plynu byly ke konci března zaplněné z téměř šedesáti procent:

České zásobníky plynu jsou z poloviny plné. Pomůže ho to zlevnit

Většina domácností tak podle Vraňáka bude mít zřejmě přeplatky, které dosáhnou i několik tisíc korun.

Na cenách dodávek tepla by se mohla projevit i klesající cena plynu. „Pokud bude levný, projeví se to příští rok. Nyní mají teplárny plyn už nakoupený za starou cenu,“ upřesnil ředitel Hájek.

Plynu je na trhu dostatek

V současné době je podle Michala Macenauera ze společnosti EGÚ Brno dostatek až přebytek zemního plynu, který srazil ceny na velmi nízké hodnoty pod 30 eur za megawatthodinu, tedy asi 700 korun.

„Pokles nákladů na plyn má ale setrvačnost, výrobci obvykle nakupují dopředu a na zimu 2023/24 nakoupili za zcela jinou cenu, než kterou nyní vidíme na krátkých trzích. Prozatím se drží výrazně níže než minulý rok, byť krátkodobě lehce rostou,“ upřesnil.

S tím v podstatě souhlasí i Vraňák, podle něhož cena plynu klesá od začátku roku společně s cenou emisních povolenek. Na druhou stranu upozornil, že ceny povolenek by od poloviny letošního roku mohly zase růst. To by mohlo současné výhodnější nákupy zase tlumit.

Odkud se nyní vzhledem k ruské válce na Ukrajině dováží zemní plyn?

Dražší plyn? Na případné katastrofy musíme být připraveni, upozorňuje analytik

Z dlouhodobého pohledu byly v letošní topné sezoně průměrné pouze měsíce leden a listopad. Naopak mírně podprůměrný byl prosinec a výrazně pod dlouhodobým průměrem byly v dodávkách tepla březen, únor a hlavně říjen, kdy spotřeba klesla o 44 procent. V září se dokonce netopilo vůbec.

„Podle předpovědi počasí to navíc vypadá, že dojde k přerušení dodávky tepla již v dubnu, což je také poměrně neobvyklé, zpravidla k tomu dochází až v průběhu května,“ řekl Hájek.