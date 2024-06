Nepříjemně překvapit může v tomto období vyúčtování spotřebovaných energií. A rozpis nových, zdánlivě bezdůvodně navýšených záloh. Co s tím a co je vhodné si pohlídat? Nebojte se ohradit proti neúměrnému zvýšení záloh dodavatelem. Červen a červenec jsou podle analytiků i dodavatelů letos patrně nejlepší měsíce k zajištění cenově výhodných dodávek energií na zimu.

Vyúčtování spotřebovaných energií může v tomto období nepříjemně překvapit. Proč? Důležité informace pro vás Deník připravil v článku | Foto: Shutterstock

Výše zálohové platby musí podle energetického zákona odpovídat nejvýše očekávané spotřebě. Není radno mávnout rukou nad nastavením nových záloh. Například E.ON zákazníky upozorňuje, že i když byla spotřeba domácnosti nižší než obvykle, nechávají nastavení záloh na nich samotných. „Nemůžeme totiž vědět, jestli se spotřeba nesnížila jen jednorázově. Pokud bychom zálohy snížili, mohlo by se stát, že by příště nepokryly spotřebu a v následujícím vyúčtování by spotřebitelé byli nepříjemně překvapeni nedoplatkem,“ zdůvodnila společnost.

A pokud se jeví příliš vysoké samotné vyúčtování? Energetický regulační úřad radí nejprve zkontrolovat odečty. Poté si ověřit, že se v uplynulém období nezměnilo chování spotřebitele. Zda se třeba v domácnosti nezdržují lidé častěji. Vliv mohou mít i nové spotřebiče. A pokud ani odběratelem vyžádané vysvětlení u dodavatele nestačí? „V případě nesouhlasu s vyúčtováním je pak nutná písemná reklamace u dodavatele,“ sdělili zástupci Energetického regulačního úřadu.

Variantou je přechod k jinému dodavateli. Pozor, ten může trvat až tři měsíce. Jak už Deník psal, nyní je podle analytiků vhodná chvíle pro hledání výhodnější smlouvy. „Velkoobchodní ceny aktuálně mírně vzrostly. Je to důsledek uklidnění trhu a stabilizace. Odrážíme se od cenového dna a velké poklesy už neočekáváme,“ sdělil ředitel Tedom energie Jakub Odložilík.

Riziko sankcí

Trh s energiemi se na jaře rozhýbal. Mnozí lidé chtěli ušetřit a reagovali na výhodnější nabídky, třeba i od konkurence. Podle Energetického regulačního úřadu spotřebitelé reagují na oživení energetického trhu a ve zvýšené míře mění dodavatele, jejichž nabídky se výrazně liší.

Přesun mezi obchodníky s sebou ovšem nese některá rizika. „Častěji se teď setkáváme s případy, kdy si někteří dodavatelé účtují kromě smluvních pokut i takzvaných ušlý zisk. Ten přitom v některých případech dosahuje až desetitisícových částek,“ varovala členka Rady Energetického regulačního úřadu Markéta Zemanová. Podle ní je nejlepší variantou smlouvy s ustanovením o ušlém zisku vůbec nepodepisovat.

Problém se týká i zákazníků, kteří se snaží předčasně ukončit svou smlouvu na dobu určitou. Tu je možné bezplatně vypovědět pouze ve specifických, zákonem stanovených situacích. Patří mezi ně zvýšení ceny či změna jiných smluvních podmínek, k čemuž však aktuálně prakticky nedochází. Dále pak stěhování či podpis smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele – pak je možné ji vypovědět až do 15. dne po zahájení dodávek.

Výrazně jednodušší je změna dodavatele v případě, že má zákazník smlouvu na dobu neurčitou. Tu může vypovědět kdykoliv, bez udání důvodu a jakýchkoliv poplatků. Jen je třeba počítat s výpovědní lhůtou, standardně tříměsíční. Z hlediska ceníků je ale smlouva bez fixace na dobu neurčitou nejméně výhodná.

Podle expertů je pak nyní výhodná spíše kratší fixace. „Pokud chce zákazník skutečně ušetřit, měl by se teď rozhodovat mezi roční a dvouletou fixací,“ uvedl nedávno Lukáš Kaňok ze společnosti Kalkulátor.cz.

Konec zlevňování

Ještě v dubnu a květnu některé společnosti snižovaly své ceny energií. Většinou pro nové klienty fixované tarify elektřiny a plynu, ale například E.ON u plynu i zákazníkům se smlouvou bez závazku. V květnu ale ceny energií opět začaly růst. Podle Českého statistického úřadu elektřina v květnu meziročně zdražila o 11,1 procenta.

Podle portálu Ušetřeno.cz období zlevňování cen elektřiny končí a dodavatelé začínají reagovat zdražováním ceníků, například ČEZ už u svého nejlevnějšího produktu Extra s fixací do konce září 2025 zdražil z původních 2900 korun na 2990 korun u distribuční sazby D02d.