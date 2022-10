Díky solární elektrárně začnete využívat vyrobenou energii. O to méně elektřiny pak budete odebírat z distribuční sítě. V závislosti na spotřebě domácnosti a počtu solárních panelů se tak úspora pohybuje mezi 50 až 70 procenty.

„U typického zákazníka instalujeme 16 solárních panelů na jeden rodinný dům. To znamená úsporu kolem 60 procent celkové spotřeby,” říká Cyril Regner, předseda představenstva Energetického Holdingu Malina s tím, že prvotní investice se obvykle vrátí do šesti let.

Pokud cena energie dál poroste, tak to bude i dříve.

Kombinace s tepelným čerpadlem

Fotovoltaická elektrárna je pouze jednou z možností, jak získávat a využívat energii z obnovitelných zdrojů. V případě, že chcete jít ještě dál, nabízí se možnost propojení fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem. Tím dojde k přirozené regulaci nespotřebované energie.

Moderní systémy poznají, kdy je energie přebytek a následně zregulují tepelné čerpadlo tak, aby došlo k rovnováze mezi spotřebovanou a vyrobenou energií. Zbytkovou energii systém využije například pro spotřebiče v domácnosti.

Díky této kombinaci se náklady na vytápění a chlazení domácnosti sníží o desítky procent. Navíc i na tepelné čerpadlo lze využít státní dotaci až 140 tisíc korun.

A co s přebytečnou energií? Odprodávat nespotřebovanou energii do sítě se dnes příliš nevyplatí. Lépe, když si k fotovoltaické elektrárně pořídíte i baterii, která vyrobenou energii nakumuluje.

„Zajistíte si tím vlastní energii i v době, kdy slunce nesvítí a panely žádnou energii nevyrábí,” vysvětluje Regner.

S dobrou firmou si ušetříte papírování

Obáváte se nepříjemné administrace, která je s žádostí o dotace často spojena? Kvalitní dodavatel vyřeší papírování za vás. Zpracuje žádost o dotaci a také odešle požadavek na připojení k distribuční síti. Na vás je pouze potřebné dokumenty připravit.

Energetický Holding Malina a. s. - Energie z první ruky

Od podpisu smlouvy vám do 6 měsíců nainstalujeme solární elektrárnu.

25 let garance na výkon panelů.

12 let záruka na baterie a střídače.

Až 205 tisíc korun.

Pomůžeme vyřídit dotace.