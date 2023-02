Komu se tedy fixované ceny nyní vyplatí?

Fixace na nižší ceně je vhodná pro konzervativnější odběratele, kteří nechtějí riskovat. I v takovém případě bych doporučoval spíše kratší fixace, například na jeden rok. Určitě to chce udělat si základní kalkulaci, kolik na tom ušetřím. V úvahu doporučuji vzít náš opatrný odhad, že pokud nedojde k ničemu neočekávanému, klesnou ceny nefixovaných kontraktů pro maloodběr jak u elektřiny, tak u plynu do konce roku v průměru přibližně o 10 procent pod stropové ceny.

První dodavatelé nabízejí energie za nižší ceny. Další se přidají, tvrdí experti

Očekáváte, že s obdobnými nabídkami přijdou i další firmy?

Ano, postupně k tomu bude docházet, jde o běžný boj o zákazníky. Nyní je velmi dobře patrné, že trh nebyl v krizi, ale pouze reagoval na danou situaci hrozícího obřího nedostatku plynu. Jakmile se ovšem uklidnil – a je velmi pravděpodobné, že přinejmenším velký nedostatek nehrozí – reaguje trh postupným snižováním ceny v prostředí konkurence. Doufám, že si to dobře zapamatují všichni ti, kteří volají po demontáži tržního prostředí v energetice.

Na co by si lidé u takových smluv měli dát zejména pozor a proč?

Vedle standardní obezřetnosti samozřejmě na kalkulaci pozitiv a negativ. Není to možné udělat příliš exaktně, jde spíše o to, jaké riziko vyváží případnou nižší cenu a naopak.

Jaký vývoj cen energií pro domácnosti tedy v následujících měsících očekáváte?

Pokud nedojde k něčemu neočekávanému, předpokládáme, že ceny nefixovaných kontraktů pro maloodběr v elektřině i v plynu klesnou do konce roku v průměru o 10 procent pod vládou schválené stropové ceny. Důvodem je deeskalace na trhu s plynem a pokles jeho ceny.