Přelomová novela: Jak na sdílení elektřiny? Sám sobě či mezi sousedy

Přípravy na sdílení elektřiny finišují. Přelomová novela energetického zákona to umožní lidem od 1. července. Kuchařku jak na to nyní představila Unie pro komunitní energetiku. Brzdou podle nich může být výměna elektroměrů. Deník se v přehledu zaměřil na takzvané aktivní zákazníky, například chataře se zájmem využít přetoky ze solárů do bytu nebo sousedy v rodinných domech. Větší projekty už zastřeší energetická společenství.

Přípravy na sdílení elektřiny finišují. Přelomová novela energetického zákona to umožní lidem od 1. července. | Foto: Shutterstock