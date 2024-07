Chci sdílet elektřinu vyrobenou fotovoltaikou (FVE), ale nevím jak na to. Co mám dělat?

Základní informace lze nalézt na webových stránkách distributorů elektřiny. Přehlednou kuchařku připravila na svém webu Unie pro komunitní energetiku (UKEN). Pro zájemce o komunitní energetiku spustila informační linku nová instituce Energetické datové centrum (EDC). Funguje v pracovní dny na čísle 800 720 204.

„Zahájení provozu call centra je dobrou zprávou především pro zájemce o komunitní energetiku, kteří se plánují od začátku srpna registrovat u EDC,“ řekl předseda představenstva nové instituce nezbytné pro sdílení Petr Kusý. Dodal, že linka nebude nabízet komerční poradenství jako výpočet úspor či návratnosti, doporučený počet panelů a podobně. Pro získání těchto informací se lidé mohou obracet na odborné firmy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pak shrnulo principy komunitní energetiky na webu energiezamene.cz, který však nebyl dlouho aktualizován.

Jaký rozdíl je mezi dodávkou od obchodníka a sdílením?

Obchodník dodává, komunita sdílí. Podle UKEN obchodníci obvykle energii nevyrábějí sami, ale kupují ji od výrobců a přeprodávají svým zákazníkům. U komunitní energetiky se energie vyrábí, sdílí a spotřebovává uvnitř společenství. Ve chvíli, kdy komunita svou energii nezvládá spotřebovat, může ji prodat do sítě za tržní cenu.

Na jakém principu funguje?

Sdílení elektřiny neznamená její fyzickou přepravu z bodu A do bodu B, ale spočívá v úpravě faktury od dodavatele. Je tak virtuální účetní operací. Lze změřit celkové množství vyrobené elektřiny a poté členům společenství či aktivním zákazníkům o toto množství snížit účty za elektřinu.

Jak se to změří?

Ke sdílení elektřiny potřebujete průběhové měření, tedy chytré elektroměry. Sdílení elektřiny se díky tomu odehrává téměř v reálném čase, přesněji se měří spotřeba, případně dodávka, v patnáctiminutových intervalech, spolu s tím, jak sdílený zdroj vyrábí elektřinu a posílá ji do sítě. Aktivní zákazníci i členové energetického společenství mají nárok na bezplatnou instalaci průběhového měření od distributora do tří měsíců od podání žádosti (do výkonu 50 kW).

Co je takzvaná skupina sdílení?

Základní stavební jednotka sdílení, skupina odběrných míst a výroben EAN, které mezi sebou sdílejí elektřinu a jsou za tímto účelem registrováni u Energetického datového centra.

Kdo je aktivní zákazník?

Osoba či menší skupina uživatelů - umožňuje sdílet elektřinu až mezi 11 registračními čísly (EAN). Buď za úplatu, nebo zdarma.

Můžu elektřinu sdílet sám sobě?

Ano, třeba jako chatař z paneláku. Mimochodem je to podle UKEN způsob, jak částečně obejít fázové měření – český unikát, kdy se zvlášť vyhodnocuje výroba i spotřeba na každé ze tří fází. V praxi dochází k tomu, že vyrábíte na všech fázích a spotřebováváte jen na jedné, takže vám vznikne přetok, který můžete v rámci stejné „patnáctiminutovky“ nasdílet zase zpět sami sobě.

U elektřiny, která na jedné fázi přetekla a na druhé fázi se vrátila zpět, budete ovšem platit celou regulovanou složku ceny elektřiny, ušetříte tedy pouze náklady za cenu silové elektřiny, nikoliv za distribuční a další poplatky. Navíc se nebudete moci účastnit sdílení například v bytovém domě nebo ve společenství, protože každý EAN může být zapojen jen v jedné skupině sdílení.

Co je energetické společenství?

Větší skupina sdílení. Do jednoho společenství se může zapojit až tisíc odběrných míst (výroben). Tahouny jsou většinou obce s příspěvkovými organizacemi, ale členy se mohou stát i malé a střední podniky a fyzické osoby. Členové společenství se mohou více účastnit rozhodování o budoucnosti komunity, která se týkají například jejího rozšiřování, investování či celkového směřování. „Společenství dle novely může získat i licenci na obchod s elektřinou a prodávat ji na trhu,“ uvádí UKEN. Rozdíly shrnuje infografika ZDE.

Ušetřím na sdílení elektřiny?

Podle ministerstva průmyslu a obchodu tomu tak s náklady na elektřinu v ideálním případě bude. Například mezi sousedy v rodinných domech se solárními panely. Někteří zůstávají přes den v domácnosti s dětmi nebo na home office. „Když si navzájem nasdílí svoje přetoky, ušetří a méně zatíží síť,“ komentoval hlavní koordinátor Unie pro komunitní energetiku Tomáš Jagoš.

Podle získaných dat lze v budoucnu dále optimalizovat spotřebu ve skupině sdílení, jako načasování spuštění pračky nebo ohřevu vody v elektrickém bojleru.

Budu platit něco navíc?

Sdílenou elektřinu lze poskytovat bezplatně třeba v rodině nebo za dohodnutou úplatu. Odběratel však za ni zaplatí i plnou výši distribučního poplatku, což se stalo terčem kritiky, a další regulované složky ceny.

„Zhoršuje to motivaci. Sice budete sdílet elektřinu sousedovi přes ulici, ale budete muset platit distributorovi stejné poplatky jako dosud,“ zmínil za Enerkom Plzeňsko Zdeněk Strejc. Využívá se totiž stále veřejná distribuční soustava. Výjimku tvoří sdílení přes bytové domy, kde poplatky neplatí. Ty budou součástí faktury od dodavatele (nesdílené) elektřiny.

Je pravda, že si všichni odběratelé energií připlatí, i když se do sdílení nezapojí?

Odběratelům elektřiny přibyl na platbách spíše symbolický poplatek za novou instituci Elektroenergetického datového centra umožňující sdílení elektřiny. Energetický regulační úřad rozhodl pro letošek o poplatku 5,10 koruny za každé odběrné místo měsíčně. Pokud tedy někdo má dvě, ročně zaplatí zhruba o 120 korun víc.

Proč se start sdílení opozdil o měsíc?

Nebyl ještě schválen provozní řád Elektroenergetického datového centra, které umožní získat data o vyrobené a sdílené elektřině takřka v reálném čase. Jde o poslední kroky nutné pro sdílení.

Podle zjištění Deníku by se tak mělo stát před 1. srpnem. „Takzvané dočasné řešení EDC bude funkční od léta. Aktuálně vzniká IT systém nutný k přijímání, vyhodnocování a odesílání velkých objemů dat v řádu desítek minut,“ stojí na dočasném webu instituce. S jejím plným provozem se nicméně počítá až od poloviny roku 2026. Obecně nyní začíná přechodný model sdílení s určitými omezeními.

Jsou jiné možné komplikace?

Kromě žádné úlevy od vysokých distribučních poplatků se mohou někteří zájemci setkat s nedostatečnou infrastrukturou, problémy s kapacitou trafostanic a připojením do sítě. Je třeba si pohlídat, aby vlastní elektrárna nebyla připojena pouze ve zjednodušeném režimu, který neumožňuje přetoky. Musí mít u distributora garantovaný rezervovaný výkon.

Nezatíží sdílení distribuční soustavu?

Možnou zátěž představují pouze výrobny elektřiny provozované společenstvím či aktivním zákazníkem. Ty jsou však připojovány za stejných podmínek jako ostatní výrobny OZE, distributor možnost připojení předem posuzuje, a má tak možnost připojení odmítnout. Instalace průběhového měření členům společenství umožňuje jejich výrobu a spotřebu optimalizovat ve prospěch snížení zatížení sítě (například přesunout spotřebu mimo špičku zatížení sítě, do částí dne, kdy daný zdroj vyrábí elektřinu).

Platí nějaká územní omezení?

U aktivního zákazníka ne. Na rozdíl od energetického společenství je sdílení možné přes celé Česko. „Chalupář jezdící na chatu do Posázaví jen o víkendech tak nemusí přetoky z jeho solárů prodávat obchodníkovi za nízkou cenu, ale může půlku nasdílet do bytu v Praze a druhou mamince do Aše,“ přiblížil Jagoš.

Ve společenství se sdílená elektřina rozděluje podle alokačního klíče, co to znamená?

Prakticky jde o procenta podílu elektřiny připadající jednotlivým členům.

UKEN popsal příklad: Energetické společenství s 20 členy se domluví, že si elektřinu nasdílí rovným dílem. Každému tedy připadá 1/20 (5 procent) z vyrobené elektřiny. Pokud FVE vyrábí v daném patnáctiminutovém intervalu 10 kWh, připadá každému členu 0,5 kWh. Součet jednotlivých alokací musí dát vždy maximálně 100 procent. Pokud se ke sdílení přihlásí noví členové, je nutné alokační klíč přepočítat.