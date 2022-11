Je-li v bytě příliš vlhký vzduch, je třeba vlhkost snížit. V ideálním případě by mělo stačit pouhé vyvětrání. „Případně pokud v bytě máte květiny, akvária, hodně tam vaříte nebo tam dokonce sušíte prádlo, tak je ke zvážení použít odvlhčovač,“ doporučuje Kabele. V tom případě se již jedná o investici v řádu jednotek tisíc korun.

Lidé, kteří chtějí žít ve zdravém prostředí, by zejména neměli podcenit význam správného větrání. I to totiž může být někdy trochu věda. „Mnoho lidí stále větrá tak, že nechá okno pootevřené celý den. To je zcela špatně,“ uvedl Filip Sušanka z developerské společnosti Ekospol. Během topné sezony by podle něj měli lidé větrat intenzivně, ale krátce. „Stačí párkrát denně otevřít okna dokořán maximálně na pět minut,“ vysvětlil.

K výměně vzduchu to stačí, mezitím ale nestihnout prochladnout stěny ani nábytek. „Lepší je takto větrat třeba jednou za tři hodiny,“ uvedl odborník na vytápění z portálu TZB-info.cz Josef Hodboď.

Proč jsou plísně nebezpečné?

O tom, zda v bytě hrozí plísně anebo nikoliv, přitom obvykle rozhoduje kvalita zateplení. „V nových domech, které jsou velmi dobře zatepleny, zejména ve nízkoenergetických rodinných domech stavěných podle dnešních předpisů, by tento problém vůbec neměl nastat,“ míní Hodboď. Jejich okna totiž mívají trojitá skla, a stěny ještě lepší izolační vlastnosti.

Na plíseň platí také sanační omítkaZdroj: Shutterstock

Zbavit se nebezpečí plísní v nich nejlépe pomáhá řízené větrání, tedy instalovaná větrací jednotka s rekuperací tepla. „Tam o to pečuje automat, takže je to řízené podle nastavené intenzity větrání nebo podle koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu,“ připomněl Hodboď. Tyto domácnosti zpravidla mívají i čidla na relativní vlhkost, jejichž prostřednictvím se tato hodnota udržuje v optimálním rozmezí.

Čím méně však bývají domy zateplené, tím větší riziko vzniku plísní v nich bývá. „Nebezpečí hrozí třeba v nezateplených panelácích i rodinných domech,“ podotkl Hodboď. Povrchová teplota stěny by podle něj proto měla mít nejméně 16 stupňů Celsia.

Co konkrétně od plísní v domácnosti lidem hrozí? Kromě alergií to mohou být postižení jater, srdce či plic, ale i bolesti hlavy, únava, poruchy soustředění či spánku. „Tvorbě a šíření plísní a bakterií v interiéru lze zabránit pouze dokonale těsnou izolací,“ tvrdí Lukáš Kmenta ze společnosti HBS, která stříkané pěnové izolace vyrábí.

Pokud už se v bytě plísně objeví, neměli by se je jeho obyvatelé snažit odstranit běžnými chlorovými přípravky. „Jsou sice levné, ale na vlastnosti stěny mívají negativní vliv,“ prohlásil Hodboď. Proto je podle něj vhodnější připlatit si za speciální přípravky určené vysloveně k likvidaci plísní. Nebo plíseň opatrně seškrábat. Nemělo by se podle něj ani zapomínat na dávný způsob, který k boji s domácími plísněmi volila generace našich dědečků a babiček. „Každý rok si místnosti na jaře znovu vymalovali vápnem, protože i to je hygienický prostředek, který jejich výskyt omezuje,“ dodal Hodboď.