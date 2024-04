Tempo růstu fotovoltaiky a jejího výkonu nicméně loni v tuzemsku výrazně zrychlilo. Do sítě se podle dat ministerstva průmyslu a obchodu a distributorů připojilo rekordních přes 82 tisíc solárních elektráren. Oproti předchozímu roku byl nárůst počtu 145 procent, u celkového výkonu dokonce 236 procent. Dominují střešní instalace.

Vyšší přebytek elektřiny i v tuzemské síti znamená rizikovou situaci. „Typicky nejvíc soláry vyrábí na jaře přes volné dny, když je hezky a není taková spotřeba. Investoři do solárních parků počítají s tím, že v určitých dnech je může distributor vypnout,“ řekl ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

Podle středního odhadu EGÚ naroste do roku 2035 výroba z fotovoltaik na 8 GW, ve vysoké variantě výhledu až na 11 gigawattů. Výroba z větrných elektráren vzroste podle středního odhadu na 2,5 gigawattu, ve vysoké variantě až na 3,5 gigawattu. Pro srovnání aktuální instalovaný výkon jaderné elektrárny Dukovany je 4 krát 510 megawattů. Ve vysoké variantě je podle odborníků připojování nových zdrojů do sítí v daném čase těžko řešitelné.

„Distribuční sítě budou mít problém především s malými decentrálními fotovoltaikami do jednoho megawattu, které podle našeho odhadu budou tvořit přibližně čtvrtinu nového výkonu. Fotovoltaiky a obecně obnovitelné zdroje ale zdaleka nebudou jediný problém. Obecně platí, že si soustava vyžádá vysoké investice, protože se jednoduše řečeno bude muset vypořádat s obřím nárůstem málo koncentrovaného výkonu,“ vysvětlil Macenauer.

Jak zmírnit důsledky nepravidelné výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie:

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností očekává, že oproti období let 2010 až 2023 vzroste výše jeho ročních investic v příštích letech o víc než třetinu. Průměrně má jít na transformaci a modernizaci sítí každý rok téměř čtyřicet miliard korun. Provozovatelé elektroenergetických soustav spočítali, že jen do roku 2035 by měli investovat o 132 miliard více než v minulému období. Kolik z těchto peněz získají na dotacích, zůstává nejisté.

Mapa distribučních sítí je rozdělena mezi tři největší hráče – společnost ČEZ Distribuce, EG.D spadající pod E.on a Pražskou energetiku. Kromě rekordního zájmu o připojení solárních výroben na letošek hlásí další navýšení investic do distribuční sítě a její modernizace. Právě v důsledku požadavků na připojení obnovitelných zdrojů. U EG.D je to přes osm miliard, ČEZ Distribuce zhruba 7,7 miliard.

Netají se tím, že raketový solární boom už vede k určitým omezením. „Energetici musí v některých případech či lokalitách omezovat hodnoty povolovaného výkonu,“ uvádí ČEZ distribuce s tím, že hledají řešení, jak předcházet slabým místům. Připojení solárů do sítě s vidinou prodeje případných přebytků tak není u domácností samozřejmostí.

Podle ředitele Solární asociace Krčmáře Česko zaspalo, včetně investování do kapacity sítí a infrastruktury. „Na rozvoj obnovitelných zdrojů mohlo být Česko mnohem lépe připraveno. V současnosti jsme nejen za Německem, Rakouskem či Nizozemskem, ale i Polskem, Maďarskem nebo Rumunskem,“ tvrdí.

Podle něj v zemi chybí velká bateriová úložiště pro ukládání energie. Buď u elektráren nebo i volně stojící. „Akumulace je klíčová. Bohužel legislativa v tomto směru také zaostává,“ zmínil Krčmář. Řešením má být od příštího roku nový energetický zákon lex OZE III.