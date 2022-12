Kdo si u Maliny objedná fotovoltaiku a složí zálohu, bude každý měsíc dostávat na účet tolik peněz, kolik by mu elektrárna ušetřila, pokud by už byla v provozu. Finance bude Malina zákazníkům posílat do doby, než mu fotovoltaiku nainstaluje.

Cyril RegnerZdroj: se svolením Energetický Holding MalinaMalina je na trhu rok. Za tu dobu firma nainstalovala 1500 elektráren a aktuálně má na fotovoltaiku 5000 objednávek. Proč se společnost rozhodla s nabídkou přijít, vysvětluje Cyril Regner, předseda představenstva Energetického Holdingu Malina.

„Chceme zákazníky zbavit stresu a obav z toho, kdy jim začne jejich elektrárna fungovat. Od prosince mohou začít šetřit za energie hned. Peníze budeme každému posílat po celou dobu, než mu elektrárnu nainstalujeme na střechu,“ vysvětluje Regner.

Program Šetřím hned – Šetřím s Malinou je součástí obchodní strategie, díky které si chce holding zajistit nejvyšší kvalitu služeb a být jedním z lídrů na trhu.

Každý měsíc peníze na účet

Princip novinky je jednoduchý. Zákazník si objedná u Maliny fotovoltaiku, podepíše smlouvu a složí zálohu. Pak může počítat s tím, že mu firma bude každý měsíc posílat na účet tolik peněz, kolik by ušetřil s vlastní elektrárnou. Přesná částka se vypočítává z výroby deseti vybraných referenčních elektráren s různě velkým výkonem, které firma během letošního roku nainstalovala v různých regionech Česka.

Postup pro výpočet platby

· Každý den se sleduje a zapisuje aktuální výroba referenčních elektráren.

· Ta se poté zprůměruje a vypočítá hodnotu na 1 kWp.

· Údaj se následně vynásobí výkonnostní kapacitou objednané elektrárny konkrétního zákazníka.

· Za každou vyrobenou kWh se vyplatí 5 korun a výsledná částka se pošle zákazníkovi každý měsíc na účet.

· Peníze bude dostávat zákazník do té doby, dokud nebude šetřit s vlastní fotovoltaikou na střeše.

Malina klade velký důraz na serióznost a transparentnost procesu i nabídky, proto veškeré informace o referenčních elektrárnách, výpočtu úspory i aktuální výrobě může kdokoliv on-line sledovat na webu www.setrimsmalinou.cz.

Nabídka programu Šetřím hned – Šetřím s Malinou nemá vliv na získání státní dotace ani nadstandardní záruky na výrobky firmy. S okamžitou úsporou zajišťuje holding také nejrychlejší dodání fotovoltaiky na trhu, a to už od šesti měsíců od podpisu smlouvy.

Program bude kompenzovat i pozdní instalace u stávajících zákazníků

Malina bude v rámci programu vyplácet peníze i těm svým klientům, u nichž došlo ke zpoždění instalace. Jim společnost finančně vynahradí každý den prodlení částkou, kterou by už s funkční elektrárnou ušetřili.

„Férový přístup k zákazníkovi a jeho spokojenost je pro nás naprosto zásadní. Situace na trhu je napjatá. Lidé mají o fotovoltaiku obrovský zájem a dodávky klíčových součástek mají občas zpoždění. To se týká například jističů. Tím se brzdí dokončení některých instalací,“ zdůvodňuje situaci Jozef Partika, obchodní ředitel Energetického Holdingu Malina.

Lidé chtějí za energii šetřit hned

Potvrdila to data z průzkumu veřejného mínění aplikace Instant Research agentury Ipsos, který si holding nechal zpracovat. Cílem průzkumu bylo zjistit, co zákazníky motivuje k pořízení fotovoltaické elektrárny, podle čeho si vybírají dodavatele a jakým bonusům od dodavatelů by dali přednost.

Výsledky ukázaly, že pro zákazníky zvažující fotovoltaiku je okamžitá úspora důležitější než třeba prodloužená záruka nebo rychlejší termín dodání elektrárny. I to byl jeden z důvodů, proč se holding rozhodl přijít s programem Šetřím hned – Šetřím s Malinou.

Přednost služeb od dodavateleZdroj: Energetický Holding Malina

Z dat dále vyplývá, že při výběru dodavatele fotovoltaických elektráren hraje při rozhodování hlavní roli kvalita nabízeného řešení a záruka na výrobky. Na cenu se hledí až jako na další faktor. Ovšem právě cena je zároveň hlavním důvodem, proč lidé nad pořízením fotovoltaické elektrárny váhají. Kromě snížení výdajů za energie je pro většinu dotázaných důležitá také energetická soběstačnost.

Rozhodující důvody při výběru dodavateleZdroj: Energetický Holding Malina

Překážky při pořizování FVE podle důležitostiZdroj: Energetický Holding Malina

Důvody pořizování FVE podle důležitostiZdroj: Energetický Holding Malina