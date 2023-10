Co to obvykle prakticky znamená? Jednoduše jde říct, že majitelům elektrokotlů a jakéhokoliv elektrického vytápění se to bezesporu vyplatí. Majitelům kotlů na uhlí se to pravděpodobně finančně nevyplatí, ale ti, co mají kotle do třídy 3, mají ji jen rok, a k nějaké výměně tak budou nuceni. U plynových kotlů záleží na tom, jak velkou spotřebu plynu mají a jak dobrý mají svůj kotel. Takže je to potřeba posoudit případ od případu.

Kdy mohu počítat s dodáním čerpadla, pokud si jej nyní objednám? Čerpadla jsou připravena k dodání, omezení plynou kvůli montážním kapacitám. Většina firem má plné termíny až do konce roku. Takže když teď někdo bude chtít tepelné čerpadlo , bude velmi pravděpodobně na dodání čekat do prvního kvartálu roku 2024.

Jakou mívají tepelná čerpadla životnost?

I na to je těžké odpovědět, protože se ještě neinstalují tak dlouho, abychom to byli schopni říct. První k nám dovezená byla spuštěna mezi roky 1995 až 2000, a i když je od nás zákazníci náhodou už chtějí vyměnit za novější, tak ta stará stejně ještě fungují. U systému země – voda mohou fungovat přes 20 let. U systému vzduch – voda to bude nižší, ale vzhledem k životnosti kompresoru, jehož výrobci uvádějí počet startů a provozních hodin, by to mělo být alespoň 15 let.

Jak funguje tepelné čerpadlo a jak si vybrat to nejlepší?

Zdroj: Youtube

Jak výrazně pomáhají obchodu s tepelnými čerpadly státní dotace?

Dotační podpora státu je nutná, i když výše dotace je vzhledem k investici relativně nízká. Tepelné čerpadlo na větší dům může stát 350 až 400 tisíc a dotace je 100 tisíc, takže to není ani 25 procent. Ale i tak motivuje lidi k tomu, aby se rozhodli dosavadní neekologické vytápění využívající fosilní paliva vyměnit, bez toho by k tomu přistupovali velmi vlažně. Investory ale brzdí proluky, které v dotacích vznikají, lidé musí dlouho čekat na další výzvy. V Nové zelené úsporám byla pauza od jara, nová výzva přišla až v polovině září.

Jak rychlá bývá návratnost investice do tepelného čerpadla?

Pokud máte ve velkém domě elektrokotel a vyměníte ho za tepelné čerpadlo, tak to klidně může být už za dva, tři roky. Otevřeně ale říkáme, že pokud má někdo efektivní a funkční plynový kotel a malou spotřebu plynu, nemůže očekávat, že bude mít rychlou návratnost. Je to potřeba posuzovat objekt od objektu.

Na co by si zákazníci měli dát před nákupem a instalací tepelného čerpadla pozor?

Pokud si vyberou značku tepelného čerpadla, která je certifikovaná, záleží na montážní firmě. Na internetu a srovnávacích portálech mohou najít spoustu recenzí s informacemi o tom, jak firmy fungují a jak se zákazníkem jednají. A to nejen během instalačního procesu, ale hlavně po něm, protože pro spoustu subjektů znamená instalování tepelného čerpadla rychle vydělané peníze a pak už pro ně zákazník ztrácí význam. Firma by se ale o zákazníka měla starat i nadále, a jakmile se mu v rámci životnosti toho systému něco pokazí, měla by mít servisní oddělení a být schopna zákazníkovi pomoci. Když bude mít někdo pochybnosti, může se na nás vždy obrátit.