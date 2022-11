Najdou se ale i místa, kde se ceny měnit vůbec nemusí. Plzeňská teplárenská v létě oznámila, že pro rok 2023 nezdraží teplo pro domácnosti ani pro firmy a cena tak zůstane pod hranicí 600 korun za gigajoule (GJ), a bude tak nejlevnější v Česku. V minulém týdnu ale přišel zvrat – firma zveřejnila záměr zdražit o 50 až 60 procent. Zastupitelé města o tom budou rozhodovat v prosinci.

Ceny energií v Česku: Předhánění v levných nabídkách se vrátí už jen těžko

Dobře na tom budou lidé z Pardubicka a Hradecka. Již dnes tam mají v porovnání se zbytkem republiky nízké ceny za GJ a nyní místní dominantní výrobce tepla, Elektrárny Opatovice, oznámil, že zdražení chystá pouze v řádech procent. „Přesná čísla budeme znát na přelomu listopadu a prosince. Zdražení se nevyhneme, ale naši odběratelé se určitě nemusí bát, že by šlo o desítky procent. Skokové zdražení nechystáme,“ uvedla mluvčí elektrárny Hana Počtová.

Stejnou nebo jen mírně vyšší cenu budou mít i Kladeňáci. Zde ovšem její případné zvýšení, spíše než ceny vstupů, ovlivní právníci. Radnice vede o cenu tepla pro příští rok soudní spor s dodavatelem, Teplárnou Kladno. Dnes Kladeňáci za GJ platí necelých 650 korun.

V Břeclavi zdražilo teplo pětinásobně

V Brně dnes stojí gigajoule 1672 korun, přičemž původní cena činila 784 korun. Navýšení o 888 korun tak představuje víc než dvojnásobek původní ceny. Průměrná domácnost se spotřebou tepla zhruba 20 GJ za rok by tak měla zaplatit o patnáct set korun měsíčně více, ročně to už bude kolem 18 tisíc navíc. A to v nové ceně tepla již teplárny zohlednily zastropování ceny plynu pro příští rok, které schválila vláda.

„Pokud by nedošlo k zastropování, platili by lidé kolem dvou tisíc korun za gigajoule,“ řekl finanční ředitel tepláren Přemysl Měchura.

Informace o spotřebě tepla a vody budou lidé dostávat každý měsíc, zavádí novela

Jenže oproti nedaleké Břeclavi je to jen půlka. „Půjdu bydlet pod most.“ I takové hlasy zaznívaly v tomto jihomoravském městě po navýšení cen za teplo. Asi tři tisíce domácností platí už od října pětkrát více než v předchozích měsících. Na vině bylo jednostranné ukončení dodávek plynu společností NWT.

Nastalá situace se dotkla citelně všech ve městě, důchodců ale nejvíce. „Sezval jsem narychlo setkání s nájemníky, abych je informoval o vzniklé situaci. Rovnou jsme pozvali i pracovnici sociálního odboru, aby jim nastínila možnosti, jak požádat o dávky hmotné nouze nebo o příspěvek na bydlení,“ řekl tehdy Deníku ředitel Domova seniorů David Malinkovič.

Příští rok se blýská na trochu lepší časy. Průměrná předkalkulovaná cena tepla společností TEPLO Břeclav je 1483 korun za GJ včetně DPH.

Rozhodne inflace

Podobně dopadli i obyvatelé Vrbna pod Pradědem na Bruntálsku. Těm teplo na podzim zdražilo o 233 procent. I zde figuruje firma NWT. „Cena plynu je nyní v takových výškách, že musíme neprodleně zvýšit cenu na 2000 korun za GJ,“ informoval po ukončení dodávek plynu od firmy NWT jednatel tepláren Teplo Vrbno Ota Scholz.

ČEZ vyzývá k samoodečtu energií. Pomůže to nastavení nových záloh, radí

Zdroj: DeníkŠpatné zprávy se nyní nesou i Vysočinou. Ředitel Jihlavských kotelen Jan Diviš totiž rozeslal společenstvím vlastníků bytových jednotek dopis, ve kterém je varuje před možným až trojnásobným navýšením cen.

Tam, kde se cena ale ještě vyjednává, bude podle zjištění Deníku nejčastěji navýšena v řádu desítek procent, což pro domácnosti znamená několik stovek měsíčně. Velmi často bude rozhodujícím faktorem výše inflace. „Ceny bychom neměly zvyšovat nad její úrovneň,“ řekl například Tomáš Kollarczyk z Teplárny České Budějovice.