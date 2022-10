Firma nabízí monokrystalické panely s technologií Half-Cell, která umožňuje maximální využití energie i v případě částečného zastínění panelu. Komponenty vyrábí pod vlastní značkou GEN2.

„GEN2 je výrobní značka vyloženě pro náš obchodní trh. Co vyrábíme my, to nemá nikdo jiný v České republice,“ popsal Jan Urban, předseda představenstva Energetického Holdingu Malina s tím, že i díky tomu může holding zavádět do svých výrobků inovace.

Rozhodnuto. Na pracovištích bude moct být chladněji než doposud

Holding v brzké době plánuje spustit nový monitorovací systém, který bude všechny elektrárny kontrolovat na dálku.

„To nám umožní například sledovat chyby. Technik bude moct zkontrolovat třeba napětí, a pak vyhodnotí, jestli je to na servisní výjezd,“ řekl k novince obchodní zástupce Maliny Jozef Partika.

Na stánku přišla řeč také na investice do fotovoltaických systémů a možnosti státních dotací. Podle Partika je průměrná cena fotovoltaiky od holdingu asi 480 tisíc korun. Nejčastěji se využívá 14 panelů na jeden rodinný dům, což pokryje asi 50 procent běžné spotřeby domu. Se státní podporou se ale majitelům domu může vrátit až polovina investice.

„Při splnění všech podmínek může být dotace až 50 procent nákladů. V případě kombinace s tepelným čerpadlem a nabíječkou na elektromobily až 60 procent,“ uvedl Partika.