Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nová pravidla pro rozúčtování nákladů na teplo v bytových domech. Dosavadním způsobem výpočtu se cítí znevýhodněna více než desetina nájemníků.

Ministerstvo nachystalo vyhlášku, která určuje, o kolik se sníží teplota v budovách napojených na dálkové vytápění. S nižším komfortem tak budou muset počítat třeba obyvatelé domů, ale také nemocnice či školy. | Foto: Shutterstock

Máte pocit, že se snažíte při topení v bytě šetřit, ale při celoročním vyúčtování se to na faktuře stejně neprojeví? A že nechtěně musíte doplácet za marnotratné sousedy, kteří si s úsporami nedělají těžkou hlavu? Změnit by to mohla připravovaná vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění, kterou chystá ministerstvo pro místní rozvoj.

Místo dosavadního výpočtu, kde základní složka nákladů na vytápění pro byt tvoří 30 až 50 procent nákladů, mají mít bytová družstva i SVJ na výběr ze tří variant. Základní složka by měla být ve výši buď 30 nebo 40 či 50 procent s tím, že ji dodavatel služeb, tedy správce objektu, BD či SVJ může ještě až o 20 procent navýšit.

Dosud platí, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na metr čtvereční podlahové plochy nesmí pro byt překročit hodnotu o 20 procent nižší a o sto procent vyšší oproti průměru. Nyní půjde spodní hranici snížit ještě o deset procent. „Tento posun by měl uspokojit asi 12 procent uživatelů, kteří se kvůli následným přepočtům a korekčním dopočtům cítí znevýhodněni,“ stojí v návrhu novely.

Horní hranice limitu rozúčtování se naopak nezvyšuje. „Tím by měli být chráněni například senioři či rodiče s dětmi, kteří po většinu dne byty obývají, a byť neplýtvají tepelnou energií, spotřebují jí logicky více,“ vysvětlili tvůrci návrhu.

Chladnomilci uspoří

Více ušetřit by tedy nově měli zejména nájemníci, kteří topení hodně stahují. „Jde ale o to, aby nešetřili přes míru,“ uvedl předseda představenstva SBD Praha Martin Kroh. Ideální by proto podle něj bylo v domech správně nastavit v celé otopné soustavě moderní termostatické hlavice. „To by umožnilo vytápět na vyváženou teplotu v každém bytě přibližně stejně,“ konstatoval.

Pokud by se totiž nájemníci snažili kvůli úsporám topit co nejméně, mohly by v takto chladných bytech více vznikat plísně a různé choroboplodné zárodky. „Tomu chceme zabránit, protože to poškozuje samotnou nemovitost a dochází ke škodám, na které doplácejí zejména pronajímatelé bytů,“ poznamenal Kroh.

Odborníci nicméně připomínají, že o návrhu zatím ještě nebylo definitivně rozhodnuto. „Jestli ty limity zůstanou tak, jak jsou navržené, je ve hvězdách,“ uvedl předseda rady Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu Petr Holyszewski. Skutečná výše úspor navíc záleží také na typu objektu a zejména na chování jeho obyvatel.

Pokud bude vyhláška schválena včas, měla by nová pravidla rozúčtování nákladů na teplo platit od 1. ledna příštího roku. Vyúčtování podle nových podmínek by tedy lidé do schránek dostali po skončení sezony do 30. dubna 2025. Pro období do 31. prosince letošního roku by se náklady na topení účtovaly podle dosavadních pravidel.