Zejména domácnostem seniorů či nízkopříjmovým rodinám pomůže rozšíření dotačního programu Nová zelená úsporám Light. Zaplatí si z něj nová okna i tam, kde se jim na ně při zateplení fasády už nedostávalo peněz.

Bydlíte v zatepleném bytovém domě, ale stále v něm máte stará nevyhovující okna s dřevěnými rámy? Dobrou zprávou je, že se k novým brzy dostanete snáz. Nově totiž na jejich výměnu za plastová okna budete moci žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) Light.

„Dotkne se to bytů, které se nacházejí v už zateplených bytových domech a jejichž majitelé si v minulosti nenechali okna v rámci celkové rekonstrukce vyměnit, nejčastěji z finančních důvodů,“ řekl Deníku předseda Státního fondu životního prostředí Petr Valdman.

Jde tedy o program určený především pro pomoc sociálně slabším domácnostem včetně seniorských. „Detaily této podpory představíme v průběhu podzimu,“ uvedl Valdman. „Připravili jsme velmi výhodné podmínky s možností zálohového financování pro SVJ a bytová družstva, která zohledňují nízkopříjmové vlastníky bytových jednotek tam, kde se rekonstrukce teprve chystá,“ podotkl.

Výměny oken v bytových domech stát podporuje dlouhodobě, ale dosud jen jako součást zateplení celého domu. Podle aktuálních pravidel tohoto dotačního programu se na jeden kus okenní výplně proplácí 12 tisíc korun. Celkem může domácnost na výměnu oken získat až 150 tisíc.

Kdo má nárok

Kdo přesně tedy bude mít na proplacení nových oken nárok? Program má nově podpořit majitele bytů v zateplených bytových domech, kteří splňují podmínky NZÚ Light. „To znamená, že žádat budou moci zájemci, pro které platí, že všichni členové jejich domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně, anebo domácnost v období od 12. září 2022 pobírala alespoň jeden měsíc příspěvek na bydlení,“ přiblížil Valdman.

S jakou částkou by jednotlivé domácnosti mohly počítat, zatím není stoprocentně jisté. „Přesné podmínky dotace nastavujeme. Podpora by měla být obdobná jako v aktuální nabídce NZÚ Light pro rodinné domy,“ podotkl Valdman. Důležité je, že peníze mohou žadatelé dostat už před zahájením prací na výměně oken. Stát na podporu úsporných opatření aktuálně vyčlenil šest miliard korun. V případě většího zájmu se tato částka ještě navýší.

Kdo by si ale chtěl nechat u bytu vyměnit jenom dveře, má ohledně dotací smůlu. Výměny vchodových dveří do bytu totiž stát podporovat nebude. „Vchodové dveře v bytech vedou do interiéru už zatepleného bytového domu, takže výměna dveří by neměla úsporný efekt,“ vysvětlil Valdman.

Vyřízení žádostí se zrychlilo

Žadatelé o dotace z NZÚ si v poslední době pochvalují, že se proces podávání a vyřizování žádostí urychlil a zjednodušil. „Zatímco ve staré podobě programu trvalo kompletní podání jedné žádosti do systému přes hodinu, dnes je to zhruba půl hodiny,“ vyzdvihla expertka na dotace ze společnosti Woltair Klára Zíková.

Čas lidem uspoří kupříkladu to, že v žádosti nemusí vypisovat jednotlivé faktury, ale stačí uvést celkovou částku a výši uznatelných nákladů. Zlepšil se také elektronický systém. „V minulosti se stávalo, že se na desítky minut zasekával, ale nyní už funguje rychle a bez problémů,“ dodala Zíková.