Že by samy teplo dotovaly? Mohly si to dovolit, protože to kompenzovaly tržbami z elektřiny. Většina uhelných tepláren je kogenerační, to znamená, že spolu s teplem vyrábí i elektřinu. Díky tomu, že ceny elektřiny byly z pohledu výrobců výborné, jimi bylo možné kompenzovat náklady vložené do tepla. Ale letos ceny elektřiny výrazně propadají, takže dotovat teplo na úrovni tepláren nebude úplně možné.

Čím to bude způsobeno? U plynu stále klesá cena komodity, takže se teplárny dostanou k levnějšímu plynu , byť to zdaleka není návrat na předválečné úrovně. Ceny na trhu jsou někde kolem 50 eur za megawatthodinu, ale plyn býval za 20 eur i levnější, takže to zdaleka není návrat na předválečné úrovně. U uhlí je to složitější, ale významným faktorem je, že velká část tepláren dosud do ceny nepromítla nárůst skutečných nákladů.

Daň z přidané hodnoty u tepla ale zůstává ve snížené sazbě. Sice zůstává, ale tato sazba se zvyšuje z 10 na 12 procent , takže jen z titulu jejího růstu to znamená dvě procenta nahoru. Velké rozdíly budou podle toho, zda jde o teplo z uhlí nebo z plynu. To z uhlí je dnes významně levnější, ale předpokládáme, že by ceny tepla z plynu měly jít dolů, kdežto ceny tepla z uhlí půjdou ve značném procentě případů výrazně nahoru.

Letos se kvůli teplému podzimu začalo topit až se zpožděním. Ušetří díky tomu domácnosti za teplo? Topná sezona začala výrazně později než obvykle, až někdy před půlkou října. Je to extrémní, nic takového nepamatujeme. Jenže první část roku byla chladnější, takže se to v podstatě vyrovnalo, i když úspora díky teplému říjnu bude mít velký dopad. Otázkou ale je, jak budou lidi dále šetřit, a je třeba zmínit i vliv DPH.

Například od roku 2027 se podle schválené směrnice o emisním obchodování bude rozjíždět nový systém ETS II. Ten dopadne i na menší zdroje do 20 megawattů, které dneska povolenku na emise CO2 neplatí vůbec, a na dopravu. Zatímco u dosavadního systému si povolenku kupují přímo původci emisí, to znamená teplárny, u nového si budou povolenku kupovat dodavatelé fosilních paliv.

Co to bude prakticky znamenat pro odběratele?

Dodavatel si k plynu, který dodá svým zákazníkům v domácnostech, bude muset dokoupit příslušné množství povolenek na ty emise, které vzniknou jeho spálením. Zatím je ale ve hvězdách, jaká bude cena povolenky, odhady jsou někde od 40 eur do 200 eur. Cena se ale bude tvořit na trhu, který ještě neexistuje, takže se velmi obtížně odhaduje, jaká bude.

Jak se v teplárenství projeví plánovaný vyšší důraz na zelené energie?

V energetice bude potřeba investovat obrovské peníze do sítí v souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů, což také bude mít dopad na zákazníky. I kdyby šla dolů cena silové elektřiny, porostou regulované tarify, protože budou ještě dražší sítě. Do ceny tepla se budou promítat i dekarbonizační investice, které budou teplárny muset udělat. My počítáme s tím, že do roku 2030 odejdeme od uhlí.

Čím se tedy bude uhlí jako zdroj vytápění nahrazovat?

Zbytky uhelného tepla tady ještě budou, protože počítáme s tím, že ještě v roce 2030 by tady měly fungovat nějaké uhelné elektrárny, které dodávají také teplo, ale drtivá většina tepláren počítá s tím, že je do té doby bude muset nahradit. V první řadě biomasou a komunálním odpadem, ale to samozřejmě nestačí. Ještě v roce 2022 bylo 54 procent tepla z hnědého a černého uhlí, takže tyhle zdroje stačit nebudou, zbytek se bude muset nahradit plynem.

Využije se ale také teplo z jaderných elektráren.

Ano, už letos byl zprovozněn projekt napojení Českých Budějovic, kam dodává teplo jaderná elektrárna Temelín. Oproti původním plánům to ale mělo zásadní zpoždění, protože zkrachoval původní dodavatel a vše se navíc výrazně prodražilo. Počítá se i s tím, že by mělo dojít na napojení Brna na jadernou elektrárnu Dukovany. Tam to bude ale ještě větší projekt, už jenom vzhledem ke vzdálenosti. Z Temelína do Českých Budějovic je to asi 26 kilometrů, ale z Dukovan je to do Brna dokonce něco přes 40 kilometrů.

Jak se obecně vyvíjí spotřeba tepla v českých domácnostech?

Každý rok nám spadne dolů nějaké procento, protože se dlouhodobě projevuje vliv zateplování bytových domů. Už dvacet let se do nich hodně investovalo a stále to probíhá, takže jsou, co se izolačních vlastností týče, v poměrně dobrém stavu. Rozhodně v lepším ve srovnání s rodinnými domy. Takže spotřeba na jeden byt dlouhodobě klesá. A teď jsme viděli v souvislosti se zdražením energií tak výrazný pokles tepla, že určitě nemohl být způsoben zateplením.

Takže pozorujete, že lidé v posledním roce skutečně šetří?

Dlouhodobě jsme tu byli zvyklí na velmi luxusní tepelný komfort. Výrazně jsme přetápěli, a to i ve srovnání se západní Evropou. Proto pro lidi nebyl takový problém si teplotu o dva stupně snížit. A protože každý stupeň dolů znamená snížení spotřeby tepla na vytápění o šest procent, je to na globálních číslech výrazně znát.