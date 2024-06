Využívá se dřevo i v případě, že domácnost má také jiný způsob topení? Pokud na to domácnosti mají dost peněz a také prostoru, takové kombinace se docela rozmáhají. V poslední době se začala objevovat docela dobrá kombinace – kotel na dřevo i tepelné čerpadlo. To znamená, že v přechodových obdobích kdy teplota není pod bodem mrazu, stačí vytápět tepelným čerpadlem. To bývá na podzim a na jaře. A v obdobích, kdy tepelné čerpadlo spotřebovává hodně elektrické energie , domácnosti přepínají na kotel na dřevo. Ale v rodinném domě se vytápění dřevem s ničím jiným kombinovat nemusí. Vytápět jím lze celoročně, stejně jako připravovat teplou užitkovou vodu, to samé se týká i dřevních pelet.

Zákaz starých kotlů na uhlí je tu. Co dělat? Nejlevnější náhrada je pořád dřevo

Jak se zájem o kotle na dřevo v posledních letech vyvíjel? Hrozně kolísá, a to nejen v kategorii dřeva, ale u vytápění obecně. Když začala válka na Ukrajině a energetická krize, prodávalo se téměř všechno a domácnosti se vybavovaly zdroji vytápění. Jak se konflikt vleče, domácnosti je mění stále méně a méně, i když by právě teď měly. Protože tady máme stále 150 tisíc kotlů první a druhé emisní třídy, které budou do budoucna nevyhovující. Je ale teplo a lidé na výměny kotlů bohužel moc nemyslí.

Zdroj: Deník Proč se vyplatí nahradit neekologický kotel na uhlí novým spalujícím dřevo či pelety? Dá se na to pohlížet z pohledu financí. Dřevo vždycky bylo, je a bude na vytápění nejlevnější, takže se vyplatí tomu, komu ho nevadí štípat, sušit a přikládat. Hned v závěsu za dřevem jsou dřevěné pelety. Oboje jsou lokálními zdroji, které nemusíme dovážet. Navíc tyto kotle dotuje stát, stejně jako tepelná čerpadla, která jsou ohledně výhodnosti hned za nimi. Variantou může být i plynový kotel , ale na něj už nejsou dotace.

S jakou pořizovací cenou těchto zařízení je třeba počítat?

Co se týče ceny za nové vytápění, pokud uvažujeme o celkové částce, tedy nákupu zdroje včetně topenářských prací, armatur a trubek, jsou nejlevnější kotle na dřevo. Taková plně vybavená kotelna s prací stojí od 150 tisíc korun, včetně akumulačních nádrží, které dotace vyžaduje. Okolo 200 tisíc korun stojí vybavená peletová kotelna a také tepelné čerpadlo.

Dřevo zůstává nejlevnějším zdrojem vytápění. Musí se ale koupit s předstihem let

Jakou roli při pořízení nového kotle nebo čerpadla hrají dotace?

Dotace jsou dvoje. Máme dotaci, která je určena pro starobní důchodce nebo lidi, kteří pobírají sociální dávky. Takový příjemce může dostat až 95 procent uznatelných nákladů. Pro ostatní ekonomicky aktivní lidi je zde Nová zelená úsporám, která proplácí 50 procent uznatelných nákladů.

Druhou věcí jsou potom náklady na provoz kotle. Jak se vyvíjela cena dřeva v minulém období, a co se dá očekávat do budoucna?

Měli jsme tady několik cenových šoků - kvůli kůrovci, covidu a válce na Ukrajině. To vždy způsobilo výrazný výkyv v cenách dřevních paliv. Nejhorší s nejvyšším zdražením pro domácnosti přišel na začátku energetické krize. Tehdy cena dřevních paliv během několika měsíců vystoupala až na částku o 150 procent vyšší, než jaká byla ve stejných měsících o rok dříve. Ovšem elektřina a plyn v té samé době zdražily dokonce až o 300 procent. Teď jsme s dřevními palivy opět v podstatě na stejné úrovni jako před válkou na Ukrajině, pouze musíme připočíst inflaci.

Jaký je rozdíl mezi cenou dřeva v zimě a v létě?

V létě bývá levnější, v zimě je o 15 procent dražší. Když to srovnám s plynem a elektřinou, které šly také významně nahoru a pak zase dolů, ty se na původní hodnoty před válkou na Ukrajině nevrátily a už se to ani nestane. Je to proto, že dřevní paliva jsou zdejší, lokální a nemusíme je kupovat někde v zahraničí na burzách. Cenotvorba u dřevních paliv tedy vzniká u nás, zatímco u plynu a elektřiny ne.

Nebojíte se, že jednou u nás nebude ani dost dřeva?

Neumím si to představit. Muselo by se zase dát dohromady několik faktorů, jako byli kůrovci a covid. My jsme v peletách čistým výrobcem a vyrábíme jich třikrát více, než je naše lokální spotřeba, takže máme pořád z čeho brát.