Nejstarší, a zejména nejlevnější. Takové odlišné vlastnosti má dřevo oproti všem ostatním způsobům vytápění domácností. Kdo se nebojí vyhrnout si rukávy, může si jeho cenu ještě snížit. Musí ale zajet do lesa, kde si majitelem vybrané stromy rozřeže a sám dopraví domů. „Většina vlastníků včetně těch státních tuto formu prodeje nabízí,“ uvedl nezávislý lesní poradce Aleš Erber.

Lidé, kteří chtějí topit dřevem, se nemusí bát jeho nedostatku. Přesto je vhodné objednat si novou zásobu na příští sezonu s dostatečným předstihem | Foto: Shutterstock

Kdo má možnost si dřevo sám pořezat, odvézt z lesa a uskladnit, může uspořit až desetitisíce korun ročně. Záleží také na druhu dřeva, které si vybere. „Lépe vysychají jehličnany, ale listnáče zase více zahřejí. Jsou ovšem těžší, což znamená, že jsou náročnější na manipulaci,“ připomněl Erber.

Lesy České republiky, které jsou největším vlastníkem lesů u nás, umožňují samovýrobu dříví pouze fyzickým osobám, a to do obsahu 35 metrů krychlových za rok. Podmínkou je uzavření příslušné smlouvy o samovýrobě.

Za některé dřevo v lesích se dokonce nemusí platit nic. Podle lesního zákona si totiž lidé mohou pro svou potřebu odnést z lesa suché na zemi ležící klestí. Tedy větve nebo zbytky vršků stromů, nanejvýš však o průměru do sedmi centimetrů. Větve bez kůry o větším průměru si tedy zájemci již musí od majitele lesa také zakoupit.

Na topení je přitom potřeba opravdu důkladně usušené dřevo. „Připravit je potřeba minimálně dva roky předtím, než jej chcete používat, protože nejprve musí vyschnout. Jenom tak dosáhne vyšší tepelné účinnosti,“ zdůraznil Erber.

Jaké dřevo se hodí na topení

- dřevo pro energetické využití dělíme na měkké a tvrdé- jejich výhřevnost se příliš neliší - asi 4,3 kWh z jednoho kilogramu dřeva

- rozdíly jsou ale v ceně a délce hoření - o co je měkké dřevo levnější, o to kratší dobu vydrží hořet



Typy kotlů na vytápění dřevem:

kotle na dřevo:spalují naštípané kusy dřeva nebo dřevěné brikety; přikládá se do nich obvykle ručně; mívají nižší pořizovací cenu



kotle na pelety:vzhledem k rovnoměrnému tvaru mohou být přikládány automaticky; jejich pořízení a instalace ale bývá dražší než u běžných kotlů na dřevo



kotle na dřevní štěpku:fungují podobně jako kotle na pelety, ale využívají vysušené a nasekané zbytky z lesnictví a průmyslu a z naplaveného dřeva



kombinované kotle:mohou spalovat polena, pelety anebo štěpku; lze využít jak pro ruční přikládání polen nebo dřevěných briket, tak pro automatický provoz s dřevěnými peletami nebo štěpkou; pořizovací náklady vzhledem k větší složitosti zařízení mívají vyšší



Dobrou zprávou pro lidi, kteří chtějí i nadále topit dřevem, zůstává, že se nemusí bát jeho nedostatku. Přesto je vhodné objednat si novou zásobu na příští sezonu s dostatečným předstihem. Nejen proto, aby dříví stihlo vyschnout, ale také proto, aby nechtěli všichni nakupovat najednou.

„Pokud se v jednom období sejde velká poptávka, vlastníci lesů nebudou stíhat vyrábět dost dříví a je logické, že i cena palivového dříví půjde nahoru,“ dodal Erber.

