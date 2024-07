Využívají nyní obce s rozšířenou působností své možnosti kontroly vytápění, aby jejich obyvatelé nezamořovali své okolí kouřem z kotlů?

V tomto ohledu konají zejména na základě poznatků z terénu či na základě oznámení. Občané si s ohledem na své zdraví sami uvědomují rizika spalování nevhodných materiálů a látek, a pokud k něčemu takovému dojde, tak se jedná vesměs o osoby v sociálně těžké situaci. Pak je třeba namísto uložení pokuty přistoupit k edukaci a podání pomocné ruky.

Jak časté bývají kontroly, jak přísní zaměstnanci obcí při kontrolách kotlů bývají, a jak vysoké pokuty ukládají?

Dle informací, kterými Svaz měst a obcí České republiky ze své činnosti disponuje, jsou kontroly prostředkem, jenž je využíván zcela výjimečně. Pokud k nim již dojde, je plně respektována dikce zákona a úředníci ctí ochranu vlastnického práva a soukromí.

Jsou tyto kontroly a sankce podle vás dostatečné, nebo by kontroloři měli přitvrdit a dávat pokut více? A jsou sankce skutečně účinné?Je třeba se zabývat otázkou, zda je ukládání sankcí správnou cestou k řešení, respektive ke změně chování. A to i s ohledem na socioekonomické dopady pro dotčené majitele nemovitostí, kterými jsou nezřídka senioři nebo matky samoživitelky. Pokud budete dostatečně finančně silný vlastník a uživatel nemovité věci, lze předpokládat, že se budete snažit mít co nejsnazší a nejvýhodnější vytápění svého obydlí. Tedy budete usilovat o to, abyste mohl vytápět například prostřednictvím tepelného čerpadla. Pokud však nemáte dostatek peněz, je pro vás pořízení otopného systému nedosažitelné. Je třeba na problematiku nahlížet z více směrů a naopak motivovat občany, ale i stát, aby co nejvíce občanům k bezemisnímu či nízkoemisnímu vytápění pomohl.