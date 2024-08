Proč se v zastaralých kotlích již nadále nesmí topit?

Změnu přinesl nový zákon o ochraně ovzduší, který byl schválen již v roce 2012. Spalování zejména uhlí ve starých neekologických kotlích přináší zdravotní rizika. Hlavně v malých obcích trýznil v zimě obyvatele dým z komínů, který obsahoval prachové částice a další škodlivé látky. Na výměnu kotle dostali majitelé rodinných domů deset let. Kvůli energetické krizi po rozpoutání ruské války na Ukrajině jim úřady přidaly navíc ještě další dva roky k dobru. Tato prodloužená lhůta uplynula právě nyní.

Kolik lidí si kotel dosud nevyměnilo a jaké sankce jim za provozování nevyhovujícího zařízení hrozí?

Přesný počet domácností, které mají k dispozici jen takový kotel, není znám. Podle posledních odhadů jich ale může být až 150 tisíc. Pokud v nich budou topit i v následující topné sezoně, může se jim to prodražit. Za provozování zastaralého typu kotle totiž hrozí pokuta až 50 tisíc korun, a to opakovaně. Kontrolovat dodržování zákazu budou úředníci obcí s rozšířenou působností.

Čím lze nevyhovující kotle nahradit?

V nových domech s podlahovým vytápěním a malou tepelnou ztrátou se nejvíce vyplatí tepelné čerpadlo. Po zkušenostech z minulých let s nejistými dodávkami ruského plynu znalci doporučují, aby se lidé nespoléhali na jediný zdroj tepla. Vhodnou cestou může být kupříkladu tepelné čerpadlo a k němu alespoň menší lokální kotel na biomasu. Vyloučené zatím není ani vytápění uhlím v modernějších kotlích vyšší emisní třídy. I když jde stále o nejlevnější palivo, do budoucna se s útlumem těžby uhlí v tuzemských dolech výrazně prodraží.

Mají opozdilci stále šanci získat na výměnu kotle nějaké dotace od státu?

Dotační programy stále pokračují, pouze výše dotací na jednotlivé typy náhrad zastaralých uhelných kotlů budou nižší než dosud. Kdo si chce pořídit nový kotel, může si již od 3. září zažádat u Státního fondu životního prostředí o prostředky z programu Nová zelená úsporám se zvýhodněním pro domácnosti seniorů a lidí s nižšími příjmy.

Jak se dá poznat kotel, v němž se smí topit i po 1. září?

Kdo si svůj kotel podle pravidel nechává jednou za tři roky zkontrolovat technikem proškoleným výrobcem, ten to pravděpodobně dobře ví již dnes. Pokud ne, stačí se podívat do nejnovější zprávy z kontroly, kde by měl být tento údaj uveden. Seznam těchto odborně způsobilých osob – techniků je uveden v databázi ministerstva životního prostředí.