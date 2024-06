Zdroj: DeníkPříznivcům Divadla Járy Cimrmana dobře známý uhlobaron Ptáček ze hry Vizionář to měl kdysi jednoduché. „O syna starost nemám, ten má budoucnost jistou. Chce být také uhlobaronem,“ pochvaloval si spokojeně na desce Posel z Liptákova. Jeho dnešním následovníkům už ale pouhá pověstná „díra v zemi“ k bezstarostnému životu stačit nebude. Od konce těžby uhlí v Česku nás totiž dělí už jen pár let. Dokonce možná mnohem méně, než se ještě nedávno čekalo.

Těžba uhlí se postupně utlumuje kvůli klimatickým změnám a také proto, že se už prostě ekonomicky nevyplatí. Stále hlasitěji proti těžařům navíc mluví počasí. „V letošní topné sezoně jsme zaznamenali pokles odbytu tříděného uhlí asi o 25 procent,“ posteskl si mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký. Tato společnost, která těží uhlí zejména v dole Bílina, je v tuzemsku dominantním dodavatelem tříděného uhlí. „Dá se předpokládat, že pokles způsobila extrémně teplá zima,“ konstatoval Kopecký.

Vede Ořech 2

Mění se i zájem zákazníků o různé druhy uhlí. Hitem posledních let je tradičně Ořech 2, tedy tříděné uhlí o velikosti 10 až 25 milimetrů. „Každým rokem postupně klesá zájem o produkty Ořech 1 a Kostka, neboť tyto sortimenty jsou nejvíce vhodné pro topení v kotlech 1. a 2. třídy,“ vysvětlil Kopecký. Topit v těchto kotlích bude po 1. září letošního roku zakázáno. Kdo by v nich přesto v následující topné sezoně pálil uhlí, mohl by dostat pokutu až 50 tisíc korun.

Uhlí za pár let skončí, nový uhelný kotel si rozhodně nekupujte, říká analytik

Topit uhlím se přitom stále vyplatí. Nadále zůstává nejlevnějším zdrojem vytápění, výrazně dráž vychází topení plynem a zejména elektřinou. „Cena uhlí pro budoucí období bude ovlivněna především mírou inflace, neočekáváme tedy žádné velké cenové skoky,“ tvrdí Kopecký. Letos podle něj Severočeské doly pro své zákazníky cenu tříděného uhlí oproti loňsku zvýšily jen o polovinu růstu inflace.