Tepelné čerpadlo, kotel na dřevo či dřevěné pelety, elektrické přímotopy anebo plynový kondenzační kotel. To jsou příklady způsobů vytápění, jimiž lze nahradit neekologické kotle 1. a 2. třídy, jejichž provoz bude od 1. září letošního roku definitivně zakázán. Desítky tisíc domácností nyní stojí před otázkou, čím staré topení nahradit. Jaké jsou výhody i nevýhody jednotlivých variant, představuje Deník ve druhém dílu nového seriálu.

Pozor! Jen do konce letošního srpna mají domácnosti čas na výměnu starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy, které spalují uhlí. | Foto: Shutterstock

Již jen do konce letošního srpna mají domácnosti čas na výměnu starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy, které spalují uhlí. Podle odhadů jich zbývá ještě asi 150 tisíc. Jaké možnosti na změnu vytápění v rodinných domech lidé mají? Podle odborníků je třeba vycházet z pořizovacích i provozních nákladů a také z možností konkrétního domu. Kupříkladu zda má dost prostoru na uložení zásob dřeva na zimu.

Dřevem se nyní topit vyplatí, je nejlevnějším topivem, říká Vladimír Stupavský z klastru Česká peleta:

Dřevo a pelety jsou a vždy budou nejlevnější, říká odborník na vytápění

Kdo tyto možnosti má a navíc mu nevadí námaha při přikládání, může si dům vytápět tradičním způsobem dřevem. Jde totiž o zdaleka nejlevnější zdroj tepla. „Proces vytápění je ale časově a fyzicky náročnější,“ uvedl energetický analytik portálu Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.

Snazší to mají tam, kde vytápějí dřevěnými peletami a mohou využít automatické podavače. „Také zde je ale nutné palivo neustále doplňovat, zvláště v mrazivých dnech,“ podotkl Vrňák.

Zdroj: Youtube

Zdroj: DeníkDalšími variantami náhrady neekologických kotlů jsou tepelná čerpadla nebo plynové kotle. „U tepelného čerpadla ušetříme oproti plynu, ale zaplatíme více za údržbu,“ konstatoval Vrňák. Nejvýhodnější je v tomto případě vytápění geotermálním tepelným čerpadlem, na jeho pořízení je ale potřeba vynaložit více peněz.

Kolik stojí roční vytápění běžného rodinného domu při využití různých zdrojů tepla

• zateplený rodinný dům o ploše 180 metrů čtverečních obydlený pětičlennou rodinou

Druh vytápění Spotřeba Roční cena Dřevo 6000 kg 23 500 Kč Dřevěné pelety 4500 kg 23 391 Kč Hnědé uhlí 6000 kg 17 800 Kč Zemní plyn 20 MWh 49 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch/voda 6,5 MWh 40 000 Kč Tepelné čerpadlo země/voda 5 MWh 30 000 Kč Akumulační kamna 19,5 MWh 120 000 Kč

Zdroj: Ušetřeno.cz ve spolupráci s tzb-info.cz

Vhodným doplňkem k tepelnému čerpadlu je podle Vrňáka fotovoltaika, která výrazně zvyšuje návratnost vstupní investice. Domácnost tak může být velkou část roku energeticky nezávislá. „V zimních měsících je ale nutné elektřinu pro provoz tepelného čerpadla dokupovat ze sítě,“ podotkl Vrňák.

Kdo má možnost si dřevo sám pořezat, odvézt z lesa a uskladnit, může uspořit až desetitisíce korun ročně:

Dřevo zůstává nejlevnějším zdrojem vytápění. Musí se ale koupit s předstihem let

Její cena přitom do budoucna zřejmě bude stoupat. „Vzhledem k nutnosti masivních investic do distribučních sítí budou regulované poplatky výrazně růst, a to nad inflací,“ očekává.

Nejméně výhodné je vytápění elektřinou. Má sice minimální pořizovací náklady, avšak bezkonkurenčně nejdražší provoz. „Při vytápění formou akumulačních elektrických kamen nebo přímotopy domácnost ročně zaplatí přibližně 120 tisíc korun,“ dodal Vrňák.