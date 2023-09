Do roka má ale začít platit obávaný zákaz používání starých neekologických kotlů, takže asi budou muset způsob vytápění změnit… Tento zákaz se ale bude týkat pouze kotlů 1. a 2. třídy. Automatické kotle vyšších tříd, tedy moderní kotle s automatickým přikládáním, budou smět být provozovány i poté, co od příštího 1. září tento zákaz začne platit.

Komu se tedy stále ještě vyplatí topit uhlím? Upřímně řečeno, teď už uhlím vytápějí jenom lidé, kterým už nic jiného nezbývá. Tedy obvykle starší lidé, důchodci a také nízkopříjmové domácnosti. Kdo je zvyklý na vyšší standard a má na to finance, raději volí jiný způsob vytápění. Přitom dříve bylo vytápění uhlím ještě podstatně výhodnější. Teď to sice už tak dalece výhodné není, ale pokud se jedná o sociálně slabší rodiny, tak tímto způsobem mohou na topení za sezonu ušetřit tisíce až desetitisíce korun.

Uhlí je nyní několikrát dražší, než bylo ještě před pár lety. Vyplatí se tedy vůbec jím nadále topit? Obecně šla cena nahoru víc než dvojnásobně, někdy až trojnásobně. Záleží na tom, kde lidé uhlí nakupují. Pokud je to v lokálních místních uhelných skladech, cena v nich řádově vzrostla na dvojnásobek. Asi trojnásobně se jim uhlí prodražilo, pokud si je nechají třeba posílat přes e-shopy. Ale přesto uhlí jako zdroj vytápění zůstává hned po vytápění dřevem druhým nejlevnějším. Ale na druhé straně je to vykoupené nepohodlím při vytápění.

Přitom jde o kotle, které si za dotace pořídila spousta lidí třeba jen před třemi lety, takže mají relativně nový zdroj. Životnost těchto kotlů bude ještě nějakých 15, 20 let, takže spousta těchto lidí v nich ještě bude moci topit uhlím. Pokud tedy zůstane relativně levné a pokud se jim to tedy stále vyplatí.

Zda si lidé skutečně kotle vyměnili a zda neškodí životnímu prostředí, mají zjišťovat kontroly. Kontrolovat topidla mohou úřady už nyní. Jsou podle vás kontroly dostatečné?

Zatím se to moc nekontroluje, ale já osobně se hodně přikláním k tomu, aby se kontroly zintenzivněly. Problém je v tom, že dozorovým orgánem není přímo místní samospráva, ale obce s rozšířenou působností. Ty však pod sebou mají obvykle obcí více a lidé, kteří to tam mají na starosti, většinou řeší celou ochranu životního prostředí. Kromě ovzduší tedy i odpady a další věci, takže to naráží na jejich kapacitu, jak stíhat dozorovat i tyto věci. Navíc odborníků, kteří jsou kompetentní na to, aby dohlíželi, jak se tyto kontroly provádějí, je v republice zatím hodně málo.

Co by si lidé, kteří stále topí uhlím, měli u svých topidel hlídat především?

Nejčastější chybou bývá, že lidé šidí pravidelný servis. Že své kotle málo čistí, přitom by si je měli vyčistit jednou za 14 dní. Někteří přitom nekladou dostatečný důraz ani na čištění komínů. Právě funkčnost spalinové cesty v komínu je ale pro funkčnost celého zařízení velice důležitá. Ale to, zda proběhla její kontrola, se obvykle zjišťuje jen v případě nějaké havárie nebo pojistné události. Jednou do roka by měl komín rozhodně zkontrolovat kominík. Počty kontrol sice hodně narostly, ale obrovské množství provozovatelů zdrojů vytápění toto čištění komínů šidí.

Šetříme energie před zimou: Topit elektřinou se vyplatí jen v zateplených domech

Když dojde uhlí, budou muset lidé topící postaru změnit způsob vytápění?

To je spíš dotaz na politiky a na dostupnost uhlí. Ta bude závislá na tom, jak dlouho u nás budou fungovat tepelné elektrárny, protože je to přímo provázáno. Hnědého uhlí je u nás dostatek, ale pokud bude těžba nerentabilní, tedy pokud nebude dostatečný odběr od velkých odběratelů, tak bude méně uhlí i pro malé zdroje, a proto bude těžce dostupné. Druhá věc je, že zvláště v automatech se dá spalovat celkem výhodně i černé uhlí, které se k nám vozí z Polska. Takže i kdyby se snížila dostupnost domácího uhlí, které je nejlevnější a nejkvalitnější, a bude poptávka, tak pokud to nebude nějak legislativně zakázáno, bude se ve velkém dovážet uhlí z Polska.

Takže nedostatek uhlí pro nově zakoupené kotle na uhlí nehrozí?

Moderní kotle vydrží 15, 20 let, takže pokud si je někdo teď pořídí, měl by mít šanci zvládnout minimálně dvě třetiny jejich životnosti ještě s uhlím. Ale spousta těchto automatů je univerzálních, takže mohou spalovat nejen uhlí, ale i pelety. Obrovská výhoda těchto kotlů bude v tom, že jakmile bude uhlí hůře dostupné, že spousta lidí může u automatických kotlů přejít od spalování uhlí na pelety. Je to trend, který ostatně vidíme už nyní.

Šetříme za energieZdroj: DeníkŠetříme za energie



Nová topná sezona je tu. Jak ušetřit? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých druhů topení? Kde získat peníze na nové topidlo? Deník.cz opět přináší seriál Šetříme za energie. Každou sobotu v novinách a na webovém speciálu zajímavé rady a tipy pro majitele domů a bytů.