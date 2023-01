Zastropování cen energií pro domácnosti Domácnosti se již nemusí bát, že budou muset v roce 2023 platit za energie přemrštěné ceny. Vládou nařízené zastropování jejich cen se ovšem týká pouze ceny samotných komodit, elektřiny a plynu. Nevztahuje se tedy na různé poplatky za distribuci a další položky, z nichž se výsledná cena energií od dodavatelů rovněž skládá. Zastropování začne fungovat automaticky, lidé nebudou muset o nic žádat. Dodavatelé jim budou povinni do 30 dnů od vyhlášení cenového stropu upravit zálohy a zaslat upravený rozpis záloh.

Na koho se zastropování cen energií dále vztahuje?

V první vlně jej vláda přislíbila kromě všech domácností také malým a středním podnikům s nejvýše 250 zaměstnanci a obratem přibližně 1,25 miliardy korun. Později toto opatření rozšířila rovněž na velké průmyslové podniky a další firmy, na něž se původně vztahovat nemělo.

Jaké bude zastropování ceny elektřiny?

Za takzvanou silovou elektřinu domácnosti zaplatí nanejvýš 6050 koruny za megawatthodinu. V této částce je započítána DPH, nikoliv však související poplatky za distribuci. Týká se domácností, živnostníků a malých podnikatelů s cenou vyšší než cenový strop. Těm bude zastropováno 100 procent jejich roční spotřeby. Rovněž jim budou odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje. Na hladině nízkého napětí budou ceny plně zastropovány i pro spotřebu malých, středních i velkých podniků.

Jak to bude se zastropováním cen vysokého a velmi vysokého napětí?

U malých a středních podnikatelů se budou v tomto případě zastropované ceny vztahovat na 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby za uplynulých pět let. Velké podniky budou mít nárok na stoprocentní zastropování spotřeby v případě, že patří mezi poskytovatele veřejných služeb. Ostatní budou mít cenový strop na 80 procentech své spotřeby. Pro všechny podniky platí rovněž odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje.

Jaké bude zastropování ceny plynu?

Za komoditu plynu zaplatíte nanejvýš 3025 korun za megawatthodinu. V této částce je započítána DPH, nikoliv však související poplatky za distribuci. Pro domácnosti, živnostníky a malé podnikatele s cenou vyšší než schválený cenový strop bude zastropování platit na celou jejich spotřebu s ročním odběrem plynu do 630 megawatthodin. Zastropování ceny plynu bude platit i pro podniky s ročním odběrem do 4200 megawatthodin, ale pouze na 80 procent jejich nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

Jak dlouho bude zastropování ceny platit?

Podle ministerstva průmyslu bude toto opatření platit nejméně po celý rok 2023 s tím, že je bude možné v případě potřeby prodloužit ještě déle.

Koho se zastropování ceny netýká?

Pouze těch zákazníků, kteří mají již sjednanou cenu nižší, než činí stanovený strop. Ti hradí dodavateli stále tuto cenu po celou dobu, na kterou je sjednána. Naopak pro dodavatele poslední instance vzniká nová povinnost, aby nabídli smlouvu na zastropovanou cenu zákazníkům, na něž se cenový strop vztahuje a jimž se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem. Ti jim nově budou povinni nabídnout maximální cenu, kterou stanovila vláda.

Konec spotových cen pro domácnosti

Lidé, kteří by chtěli využít rozdílu mezi nižší spotovou cenou energií a vládou určeným cenovým stropem, budou mít smůlu. Ministři totiž dodavatelům zakázali, aby odběratelům tyto ceny nabízeli. Podle některých odborníků to přitom nedává smysl. „Rozhodnutí vlády nerozumíme, neboť vývoj na trhu ukazuje, že mohla nejen vynaložit méně na kompenzacích dodavatelům, ale zároveň ulevit i spotřebitelům,“ uvedl analytik Ušetřeno.cz Jan Béreš.

Levnější teplo pro domácnosti

Protože v některých městech a obcích výrazně zdražily také dodávky tepla, vláda v příštím roce pomůže také jeho odběratelům. Teplárny mohou nově požádat o státní podporu, aby zdražení nepřenášely na domácnosti. Peníze získané z dotace potom budou povinny v plné výši vynaložit na snížení jednotkové ceny tepelné energie pro zákazníky.